瑤瑤、喔熊為台灣好湯15周年代言　金泉獎票選活動抽iPhone

▲交通部觀光局攜手全台19個溫泉區啟動「台灣好湯」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

微涼的秋天意正是適合泡湯的好時節，交通部觀光局攜手全台19個溫泉區所推出「台灣好湯」活動，已邁入第15年里程碑，今年特別邀請知名藝人郭書瑤（瑤瑤）、廣受大小朋友喜愛的觀光局超級任務組「喔熊」組長擔任宣傳嘉賓，更有iPhone最新款手機等好禮供票選抽獎，公告全台各地的溫泉季即將「開泡」。

交通部觀光局14日於日月潭向山遊客中心舉辦「2022-2023台灣好湯年度啟動儀式」，局長張錫聰、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田，以及來自全國北、南、東部共19大溫泉區和各溫泉協會理事長，近200位來賓全員到齊；郭書瑤又唱又跳炒熱全場氣氛，「喔熊」組長則身穿原住民圖騰的「湯」字浴衣、頭頂著毛巾，可愛模樣相當吸睛。

▲▼「喔熊」（左起）、郭書瑤為「台灣好湯」活動代言。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

主辦單位指出，瑤瑤也將出席台灣溫泉界「奧斯卡」－金泉獎實體宣傳活動，將台灣優質的溫泉好湯推廣給民眾；昨天啟動儀式也結合日月潭觀光圈「玩。點茶」、「竹編工藝」與「馬告香水DIY」等創意體驗及攤位展示，呈現南投茶鄉、工藝與原住民文化等豐富多元的特色。

張錫聰局長表示，經多年努力，「台灣好湯」已建立台灣溫泉旅遊品牌新形象，也帶動國民旅遊泡湯風氣、讓台灣溫泉之美永續發展，深植人心；為回應數位化社群風潮，今年除網站資訊更新，也推出LINE@官方帳號服務，方便民眾查詢全台各溫泉區的泡湯與住宿資訊，還能直接線上購買優惠套票，虛實整合帶動溫泉商機。

李吉田說，台灣是個溫泉寶島，擁有多樣泉種泉質，各溫泉區都深具特色；疫情後國內旅遊加速復甦，泡湯不僅紓壓放鬆又可增加免疫力，還能體驗台灣溫泉特色及美食，一舉數得，歡迎國人於入秋之際至全台各溫泉區泡湯保健康。

「2022-2023 台灣好湯」系列行銷活動於即日起至明年6月底止，今年的金泉獎票選活動更提供包含iPhone最新款手機、全台溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等總價超過10萬的獎品，11月起參加投票的民眾都有機會把好禮帶回家。