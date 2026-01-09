2026旗艦規格免天價！「QLED量子點」＋「Google TV」+「3年保固」年終換機聰明選擇

▲2026農曆年將至，面對QLED等繁雜規格，如何挑選符合主流標準的電視，讓客廳圍爐與娛樂時光更精彩，成為年終除舊佈新的首要課題！（示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

時序進入2026年，隨著氣溫驟降，許多家庭也開始著手準備農曆春節。在這個強調「團聚」的季節，客廳始終是凝聚家人情感的核心場域。無論是除夕夜圍爐觀賞特別節目、親友來訪時的電影馬拉松，或是孩子寒假期間的電玩時光，一台功能強大且畫質優異的電視，往往能為佳節回憶增色不少！

然而，當消費者走進賣場或瀏覽網頁時，面對琳瑯滿目的顯示技術名詞往往感到無所適從。從早期的LCD、LED到如今QLED百家爭鳴的局面，究竟什麼樣的規格才符合2026年的主流標準？

顯示技術的革新！QLED為何是畫質新標竿？

觀察近年的影音家電趨勢，「QLED量子點顯示技術」搭配「Google TV智慧系統」的黃金組合，已從過去的高不可攀，逐漸成為中高階電視市場的甜蜜點。其中，台灣智慧家電大廠禾聯HERAN推出的HERAN Google TV Q+系列，亦是這波浪潮中的代表作，以一次到位的完整規格與高CP值，重新定義了家庭娛樂中心應有的樣貌。

對於計畫在年終汰舊換新的家庭來說，「畫質」絕對是第一考量。過去傳統螢幕常被詬病色彩不夠飽和、黑色不夠純淨，導致追劇、看電影時的畫面顯得灰白平淡，這也正是QLED量子點技術崛起的原因。

HERAN Google TV Q+系列的高畫質秘密，就在於其搭載的先進QLED量子點顯示技術。透過量子點的精準控制，能產生出最純淨的紅、綠、藍光，呈現出遠超一般傳統電視的寬廣色域與色彩飽和度。無論是深邃的暗部或鮮亮的細節都能完美駕馭，近乎忠實地還原肉眼所見的逼真影像。

根據品牌規格數據顯示，該系列擁有95%廣色域的色彩呈現，並支援10位元色彩深度，也就是說擁有10.7億種色彩，讓顏色層次更細膩、畫面過度更為順暢平滑。這意味著當你在觀看4K HDR的自然紀錄片或是刺激動作片時，無論是自然美景或是追車驚險場景，都能以最接近親眼所見的方式呈現！

值得一提的是，針對接收HDMI或網路串流訊源品質不一的問題，HERAN Google TV Q+系列也透過聯發科AI晶片與四核心CPU組成的強大核心進行AI智慧補償，系統會主動偵測並分析播放內容，針對不同場景進行優化處理。這種即時的運算修復功能，讓螢幕不僅是播放器，更像內建一位具備自我調整能力的影像處理專家，時刻維持畫面的頂級水準！

智慧系統的進化！Google TV 5.0讓電視更有「腦」

硬體決定了影音享受的上限，軟體系統則決定了使用的便利性！新一代螢幕已不再只是單純的顯示器，而是家庭智慧中樞，HERAN Google TV Q+系列搭載最新Google TV 5.0系統，最大優勢就在於其強大的軟硬體整合能力！

對於個人使用者來說，Google TV 5.0能整合使用者的使用習慣與觀賞內容，自由選擇呈現個人化介面。對於家庭用戶而言，這也意味著系統會根據觀看紀錄推薦適合的影片，無論是動作片、韓劇，還是適合孩子的動漫卡通，都能在首頁一目瞭然。此外，系統也支援Google Play，使用者可以下載任何喜歡的應用程式到主畫面，從Netflix、Disney+到YouTube，隨手一點就能在大螢幕上放映串流影片或家族相片，感受流暢又順手的智慧操作體驗！

把電影院搬回家！享受雙杜比音效與120Hz DLG動態的極致饗宴

過去在追求畫質的同時，音效往往是薄型螢幕容易被犧牲的一環。然而，HERAN Google TV Q+系列在音效配置上展現了十足誠意！全機型配備了15W＋15W四單體喇叭，相較於市面上常見的10W，輸出功率更強，更能加強追劇時最要求的音效表現。

該系列也同時支援Dolby Audio、Dolby Atmos以及dbx-tv劇院音效，靠著這些技術能調節來自四面八方的聲音，讓環繞音從平面整個進階到立體。無論是欣賞史詩級電影巨作，或是聆聽氣勢磅礴的交響樂演奏配樂，只要坐在螢幕前，就能被包覆在極度逼真的立體聲場中，享受一波又一波的聽覺饗宴！

禾聯家電更找了中信飛牡蠣電競隊國手Doggo邱梓銓擔任液晶代言人，全系列規格大升級，打造極致的視聽體驗。對於喜愛玩game的家庭成員，HERAN Google TV Q+系列也搭載120Hz DLG技術，透過高螢幕更新率結合MEMC動態補償，用演算法就能改善高速移動畫面的細節並提高幀數。像是遊玩PS5或Switch的動作遊戲，畫面便能更加流暢生動，大幅減少殘影與卡頓感，無疑是送給遊戲迷最棒的年終禮物！

聰明消費的新哲學！規格一次到位，保固3年更安心

過去，想在全球家電品牌中，找到擁有QLED面板、Google TV 5.0系統、三杜比規格以及120Hz DLG技術等高規配備的螢幕，有是有，但價格往往令人卻步。然而以高CP值著稱的台灣品牌禾聯HERAN，祭出旗艦級規格的同時，仍維持親民實惠的價格策略，相當適合想要滿足享樂所需，但又不想造成負擔的消費者。

考量到現代居住型態的多元性，該系列也提供從精巧的43型到震撼的85型多種尺寸選擇，無論是溫馨的小坪數租屋處，還是寬敞的大家庭客廳，都能找到最完美且適合的螢幕大小，讓空間限制與視聽享受毋需相互妥協。

擁有台灣品牌液晶銷售第一的佳績，禾聯HERAN不僅在規格上緊跟國際趨勢，也具備在地化的服務優勢。HERAN Google TV Q+系列提供全機三年保固，相較於許多進口品牌，完善的售後服務網絡也讓近幾年消費者格外有感。默默累積的口碑，促使旗下更高規格的液晶產品，如XT、M、R等旗艦系列，也開始在追求極致影音體驗的發燒友社群中受到關注與討論。

農曆年前除舊佈新的時刻，選擇規格一次到位、售後服務有保障的生活娛樂液晶產品，無疑是提升居家生活品質的最聰明投資！2026年讓客廳重新成為笑聲與感動的聚集地，就從這台禾聯HERAN Google TV Q+系列開始。