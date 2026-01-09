　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2026旗艦規格免天價！「QLED量子點」＋「Google TV」+「3年保固」年終換機聰明選擇

▲▼看電視,機上盒,網路電視,追劇,看劇,客廳,房間,第四台。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲2026農曆年將至，面對QLED等繁雜規格，如何挑選符合主流標準的電視，讓客廳圍爐與娛樂時光更精彩，成為年終除舊佈新的首要課題！（示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

時序進入2026年，隨著氣溫驟降，許多家庭也開始著手準備農曆春節。在這個強調「團聚」的季節，客廳始終是凝聚家人情感的核心場域。無論是除夕夜圍爐觀賞特別節目、親友來訪時的電影馬拉松，或是孩子寒假期間的電玩時光，一台功能強大且畫質優異的電視，往往能為佳節回憶增色不少！

然而，當消費者走進賣場或瀏覽網頁時，面對琳瑯滿目的顯示技術名詞往往感到無所適從。從早期的LCD、LED到如今QLED百家爭鳴的局面，究竟什麼樣的規格才符合2026年的主流標準？

▲▼HERAN,禾聯,GoogleTV,QLED,4K,高CP,智慧電視,家庭劇院,年終,換機,台灣品牌,2026家電。（圖／品牌提供）

顯示技術的革新！QLED為何是畫質新標竿？
觀察近年的影音家電趨勢，「QLED量子點顯示技術」搭配「Google TV智慧系統」的黃金組合，已從過去的高不可攀，逐漸成為中高階電視市場的甜蜜點。其中，台灣智慧家電大廠禾聯HERAN推出的HERAN Google TV Q+系列，亦是這波浪潮中的代表作，以一次到位的完整規格與高CP值，重新定義了家庭娛樂中心應有的樣貌。

對於計畫在年終汰舊換新的家庭來說，「畫質」絕對是第一考量。過去傳統螢幕常被詬病色彩不夠飽和、黑色不夠純淨，導致追劇、看電影時的畫面顯得灰白平淡，這也正是QLED量子點技術崛起的原因。

HERAN Google TV Q+系列的高畫質秘密，就在於其搭載的先進QLED量子點顯示技術。透過量子點的精準控制，能產生出最純淨的紅、綠、藍光，呈現出遠超一般傳統電視的寬廣色域與色彩飽和度。無論是深邃的暗部或鮮亮的細節都能完美駕馭，近乎忠實地還原肉眼所見的逼真影像。

根據品牌規格數據顯示，該系列擁有95%廣色域的色彩呈現，並支援10位元色彩深度，也就是說擁有10.7億種色彩，讓顏色層次更細膩、畫面過度更為順暢平滑。這意味著當你在觀看4K HDR的自然紀錄片或是刺激動作片時，無論是自然美景或是追車驚險場景，都能以最接近親眼所見的方式呈現！

值得一提的是，針對接收HDMI或網路串流訊源品質不一的問題，HERAN Google TV Q+系列也透過聯發科AI晶片與四核心CPU組成的強大核心進行AI智慧補償，系統會主動偵測並分析播放內容，針對不同場景進行優化處理。這種即時的運算修復功能，讓螢幕不僅是播放器，更像內建一位具備自我調整能力的影像處理專家，時刻維持畫面的頂級水準！

▲▼HERAN,禾聯,GoogleTV,QLED,4K,高CP,智慧電視,家庭劇院,年終,換機,台灣品牌,2026家電。（圖／品牌提供）

智慧系統的進化！Google TV 5.0讓電視更有「腦」
硬體決定了影音享受的上限，軟體系統則決定了使用的便利性！新一代螢幕已不再只是單純的顯示器，而是家庭智慧中樞，HERAN Google TV Q+系列搭載最新Google TV 5.0系統，最大優勢就在於其強大的軟硬體整合能力！

對於個人使用者來說，Google TV 5.0能整合使用者的使用習慣與觀賞內容，自由選擇呈現個人化介面。對於家庭用戶而言，這也意味著系統會根據觀看紀錄推薦適合的影片，無論是動作片、韓劇，還是適合孩子的動漫卡通，都能在首頁一目瞭然。此外，系統也支援Google Play，使用者可以下載任何喜歡的應用程式到主畫面，從Netflix、Disney+到YouTube，隨手一點就能在大螢幕上放映串流影片或家族相片，感受流暢又順手的智慧操作體驗！

▲▼HERAN,禾聯,GoogleTV,QLED,4K,高CP,智慧電視,家庭劇院,年終,換機,台灣品牌,2026家電。（圖／品牌提供）

把電影院搬回家！享受雙杜比音效與120Hz DLG動態的極致饗宴
過去在追求畫質的同時，音效往往是薄型螢幕容易被犧牲的一環。然而，HERAN Google TV Q+系列在音效配置上展現了十足誠意！全機型配備了15W＋15W四單體喇叭，相較於市面上常見的10W，輸出功率更強，更能加強追劇時最要求的音效表現。

該系列也同時支援Dolby Audio、Dolby Atmos以及dbx-tv劇院音效，靠著這些技術能調節來自四面八方的聲音，讓環繞音從平面整個進階到立體。無論是欣賞史詩級電影巨作，或是聆聽氣勢磅礴的交響樂演奏配樂，只要坐在螢幕前，就能被包覆在極度逼真的立體聲場中，享受一波又一波的聽覺饗宴！

禾聯家電更找了中信飛牡蠣電競隊國手Doggo邱梓銓擔任液晶代言人，全系列規格大升級，打造極致的視聽體驗。對於喜愛玩game的家庭成員，HERAN Google TV Q+系列也搭載120Hz DLG技術，透過高螢幕更新率結合MEMC動態補償，用演算法就能改善高速移動畫面的細節並提高幀數。像是遊玩PS5或Switch的動作遊戲，畫面便能更加流暢生動，大幅減少殘影與卡頓感，無疑是送給遊戲迷最棒的年終禮物！

▲▼HERAN,禾聯,GoogleTV,QLED,4K,高CP,智慧電視,家庭劇院,年終,換機,台灣品牌,2026家電。（圖／品牌提供） 

聰明消費的新哲學！規格一次到位，保固3年更安心
過去，想在全球家電品牌中，找到擁有QLED面板、Google TV 5.0系統、三杜比規格以及120Hz DLG技術等高規配備的螢幕，有是有，但價格往往令人卻步。然而以高CP值著稱的台灣品牌禾聯HERAN，祭出旗艦級規格的同時，仍維持親民實惠的價格策略，相當適合想要滿足享樂所需，但又不想造成負擔的消費者。

考量到現代居住型態的多元性，該系列也提供從精巧的43型到震撼的85型多種尺寸選擇，無論是溫馨的小坪數租屋處，還是寬敞的大家庭客廳，都能找到最完美且適合的螢幕大小，讓空間限制與視聽享受毋需相互妥協。

擁有台灣品牌液晶銷售第一的佳績，禾聯HERAN不僅在規格上緊跟國際趨勢，也具備在地化的服務優勢。HERAN Google TV Q+系列提供全機三年保固，相較於許多進口品牌，完善的售後服務網絡也讓近幾年消費者格外有感。默默累積的口碑，促使旗下更高規格的液晶產品，如XT、M、R等旗艦系列，也開始在追求極致影音體驗的發燒友社群中受到關注與討論。

▲▼HERAN,禾聯,GoogleTV,QLED,4K,高CP,智慧電視,家庭劇院,年終,換機,台灣品牌,2026家電。（圖／品牌提供）

農曆年前除舊佈新的時刻，選擇規格一次到位、售後服務有保障的生活娛樂液晶產品，無疑是提升居家生活品質的最聰明投資！2026年讓客廳重新成為笑聲與感動的聚集地，就從這台禾聯HERAN Google TV Q+系列開始。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男奪刀跌倒...刺中自己脖子慘死
家族事業上班「月薪3萬6待不住了」　媽突給驚人年終
快訊／疑天氣太冷　女騎士摔落排水溝亡
Fumi阿姨合體「最美檢察官」！　美照曝光
IU、李鐘碩低調放閃！　粉絲暴動：嗑到了
北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了
宋芸樺難得脫了！超兇上圍包不住　S曲線靠3招

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

禾聯宣布合作中信兄弟　王威晨、呂彥青站台見證

畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

OPPO包百坪快閃三創　明星手機齊聚邀消費者同樂

Google、臉書帳戶為何成駭客首選？一個帳號綁太多服務風險加倍

CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

OPPO包百坪快閃三創　明星手機齊聚邀消費者同樂

Google、臉書帳戶為何成駭客首選？一個帳號綁太多服務風險加倍

CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

林安可是否打WBC仍待評估　西武獅坦言現階段無法百分百確定放行

「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名…3年前秘婚素人

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

美Costco主動退638元差價！　他「躺著收錢」讚：會永遠死忠

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

羅大佑組交響樂團！　堅持「只在音樂廳與劇院演出」原因曝光

「最強外掛」安芝儇突PO婚紗照！馬甲包不住上圍 3萬人看光事業線

高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

離婚曹格4年吳速玲公開徵友　氣兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃　1/22晶華酒店開賣

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

3C家電熱門新聞

realme確定回歸OPPO體系

OPPO包百坪快閃三創

iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

研究揭為何Google成駭客最愛目標

CES2026／Lenovo、技嘉 AI PC

YTR狂接VPN業配點閱血崩

蘋果推AirPods 3 Pro馬年特別款

32年「小畫家」掰了！網哀號：還我

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

更多熱門

相關新聞

家族事業上班「月薪3萬6待不住」！媽突給200萬年終

家族事業上班「月薪3萬6待不住」！媽突給200萬年終

「好像不累了！」一名網友透露，回到家族事業工作快一年，月薪僅3萬6，常萌念重返本業上班，卻被媽媽一句「年終給你200萬」秒留住，原PO收入一夕間破240萬。文章引發網友討論，「錢給到位什麼都香」、「媽媽懂稅法，200萬剛好免稅額度內」、「回家賣菜4年了，一年只休4天」。

他主動辭職百萬年終泡湯　網指1點：很不合理

他主動辭職百萬年終泡湯　網指1點：很不合理

Google在CES秀「Gemini新功能電視」

Google在CES秀「Gemini新功能電視」

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

AI加持！台灣25大品牌總值達151.49億美元創新高　華碩居首位

AI加持！台灣25大品牌總值達151.49億美元創新高　華碩居首位

關鍵字：

HERAN禾聯GoogleTVQLED4K高CP智慧電視家庭劇院年終換機台灣品牌2026家電

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面