亞契不會獲封殿下！查爾斯三世僅授王子身份　原因曝光氣瘋梅根

▲知情人士透露，查爾斯三世預料仍將授予亞契和莉莉貝王子與公主身份，但他們不能獲得「殿下」頭銜。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國新王查爾斯三世繼位後，哈利王子與梅根的一對兒女，亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet），理應會因君主孫輩身份而獲得王室頭銜。然而有知情人士爆料，查爾斯三世會依規定，在不久的將來授予3歲的亞契和1歲的莉莉貝「王子」與「公主」身份，不過他們不一定能獲得「殿下」頭銜。

澳洲新聞引述《太陽報》報導指出，哈利與梅根日前返英參加女王葬禮時，曾就一對兒女的王室頭銜一事，與查爾斯三世進行激烈討論。報導稱，國王已同意簽署將「王子」和「公主」頭銜授予2名孫兒的文件，但知情人士透露，亞契和莉莉貝不會被稱為「殿下」（His Royal Highness，HRH）。

▲據悉，哈利與梅根淡出王室，是一對兒女無法獲得「殿下」頭銜的主因。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，哈利與梅根在2年半前決定淡出王室、搬離英國時，便已同意放棄「殿下」頭銜，因此不再是王室成員的2人，即使查爾斯三世登基，一對子女也只能被稱為王子和公主，而不能獲得「殿下」頭銜，而且王室官網上的名單，也依舊以「少爺」（Master）和「小姐」（Miss）稱呼亞契和莉莉貝。

知情人士也指出，「哈利與梅根為此感到非常憤怒，甚至還舉以安德魯王子一對女兒為例，聲稱碧翠絲公主（HRH Princess Beatrice）和尤金妮公主（HRH Princess Eugenie）不是王室成員，卻依舊擁有『殿下』身份，但這就是協議。」國王發言人至今拒絕對此事發表置評。

Harry and Meghan's Oprah interview has made it so that the Royal Family can never again control their narrative.



"I understand that my and Archie's security isn't a priority to you" Meghan wrote to the Royal Family. pic.twitter.com/8UFFGXkEN5 — Alexis(MNOSL) #Archetypes (@ArchewellBaby) January 16, 2022

過去，梅根曾在歐普拉的專訪中暗示，亞契之所以沒能自動獲封王子，與他是「王室首位有色人種成員」有關。她也強調，自己之所以強烈為一對兒女爭取「殿下」頭銜，是為了確保孩子們也能享有24小時的隨扈或安全保障。

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