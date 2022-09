亞契不會獲封殿下！查爾斯三世僅授王子身份　原因曝光氣瘋梅根

▲知情人士透露,查爾斯三世預料仍將授予亞契和莉莉貝王子與公主身份,但他們不能獲得「殿下」頭銜。(圖/翻攝自推特)

英國新王查爾斯三世繼位後,哈利王子與梅根的一對兒女,亞契(Archie)和莉莉貝(Lilibet),理應會因君主孫輩身份而獲得王室頭銜。然而有知情人士爆料,查爾斯三世會依規定,在不久的將來授予3歲的亞契和1歲的莉莉貝「王子」與「公主」身份,不過他們不一定能獲得「殿下」頭銜。

澳洲新聞引述《太陽報》報導指出,哈利與梅根日前返英參加女王葬禮時,曾就一對兒女的王室頭銜一事,與查爾斯三世進行激烈討論。報導稱,國王已同意簽署將「王子」和「公主」頭銜授予2名孫兒的文件,但知情人士透露,亞契和莉莉貝不會被稱為「殿下」(His Royal Highness,HRH)。

▲據悉,哈利與梅根淡出王室,是一對兒女無法獲得「殿下」頭銜的主因。(圖/達志影像/美聯社)

據悉,哈利與梅根在2年半前決定淡出王室、搬離英國時,便已同意放棄「殿下」頭銜,因此不再是王室成員的2人,即使查爾斯三世登基,一對子女也只能被稱為王子和公主,而不能獲得「殿下」頭銜,而且王室官網上的名單,也依舊以「少爺」(Master)和「小姐」(Miss)稱呼亞契和莉莉貝。

知情人士也指出,「哈利與梅根為此感到非常憤怒,甚至還舉以安德魯王子一對女兒為例,聲稱碧翠絲公主(HRH Princess Beatrice)和尤金妮公主(HRH Princess Eugenie)不是王室成員,卻依舊擁有『殿下』身份,但這就是協議。」國王發言人至今拒絕對此事發表置評。

