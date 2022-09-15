生日不快樂！哈利服喪「低調迎38歲」　專家：是修復兄弟關係契機

▲哈利料將低調與梅根慶祝38歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子即將在9月15日迎來38歲生日，但由於祖母伊莉莎白二世才剛駕崩，因此哈利可能會與妻子梅根，在倫敦度過一個低調、靜悄悄的生日。王室專家認為，若威廉與凱特藉此機會去找哈利的話，兩兄弟的關係也許會有所突破。

▲哈利在13歲生日前夕經歷母喪，讓他受到沉重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

據英媒OK雜誌報導，哈利在13歲生日前夕喪母，讓他深受打擊，甚至在成年後自爆曾以酗酒、濫用藥品來逃避童年創傷，直到他遇到梅根，才願意直視自己內心的陰影、接受治療。事隔25年後，哈利再次在生日前夕失去與他關係深厚的女王祖母。

王室專家邦德（Jennie Bond）猜測，哈利肯定會在生日這條想起母親逝世時的痛苦經歷，而他也今年也會低調、靜悄悄地在度過38歲生日，「有傳言指出，梅根的母親多利亞（Doria）將會帶著哈利的一對子女去倫敦找父母，這樣他們一家4口就能團聚在一起了，但誰知道呢？」

▲哈利與威廉自去年7月就沒再見過對方了。（圖／達志影像／美聯社）

邦德補充，「話說回來，威廉和凱特也許會在哈利生日這天帶著一些東西到他家去晃一圈，而這應該是他們兄弟2人修復關係的最佳契機。」據悉，自2021年7月為已故母親黛安娜王妃的雕像揭幕以後，哈利與威廉兩兄弟就再也沒有見過面了。