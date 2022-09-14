憑弔女王要等30hrs！75萬人排8km長龍「擠爆倫敦」　當局急祭對策

▲女王駕崩的消息傳出後，不少民眾蜂擁至白金漢宮獻花致哀，女王靈柩從蘇格蘭移靈時，兩旁也擠滿了圍觀的民眾，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國女王伊莉莎白二世在當地19日的國葬前，將於14日下午2時22分移靈至西敏廳停放4天，供公眾瞻仰憑弔。然而，由於這位英國史上在位最久君主的受歡迎程度極高，因此英國政府預計，屆時將會有成千上萬的民眾前去西敏廳憑弔，「排隊的隊伍會很長，而且人們可能需要等上30個小時」。

據BBC報導，英國數位文化傳媒和體育大臣唐蘭（Michelle Donelan）指出，政府的這一預測並不代表所有來瞻仰女王遺容的人都必須登上30個小時，但考慮安檢、等候時間、天氣等因素，「民眾必須做好充分的心理準備」。

她也表示，政府並沒有試圖阻止人們前來倫敦哀悼，「我們只是盡可能地對民眾採取開放、坦率的態度，這樣人們才能在獲得充分資訊的情況下，做出合適的選擇，並在旅途中盡可能感受到舒適」。

英媒此前曾估計，倫敦屆時將擠入逾75萬悼念女王的遊客，而等待進入西敏廳的人龍最長可能綿延8公里。政府目前打算每天派出超過1000人在現場協助指引排隊的民眾，並為殘障人士或無法久站的人民提供幫助。此外，當局也在沿途安裝了500個流動廁所供民眾使用，附近的咖啡廳和酒館也將為排隊民眾準備茶點。

當局此前宣布，西敏廳將全天24小時開放，直到19日清晨，不過入內憑弔的民眾必須接受機場規格的安全檢查，且不得穿著具政治或侵犯意味字眼的服飾。