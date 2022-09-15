女王衛兵守靈昏倒「90度臉朝下」重擊地面　眾人驚呼直播中斷

▲影片13秒處就可見他明顯站不穩，40秒處身體再度開始搖晃，接著臉朝下摔向地面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日移靈至西敏宮（Palace of Westminster），開放民眾瞻仰。不過就在守靈期間，一名正在站崗的衛兵突然昏倒，90度臉朝下正面撞向地板，發出不小的撞擊聲，讓現場眾人驚呼，直播也中斷數分鐘。

▲衛兵昏倒摔向地面，失去意識。（圖／翻攝自YouTube）

綜合天空新聞、每日郵報報導，負責守靈的衛兵每20分鐘會進行一次交接，這名男性衛兵倒下之前，就明顯可見站不太穩，還曾短暫走下台階，接著重新站回位置。午夜過後，正當身穿紅色制服的其他衛兵交接從兩側走上台階時，他再度出現身體搖晃的情況，過沒幾秒就以臉朝下的姿勢，90度向前撞向石板地，失去意識。

這一幕讓周遭眾人發出驚呼聲，在旁的2名員警與一名助手趕緊上前查看確認。現場直播隨之中斷數分鐘。

▲英國民眾排隊進入西敏廳瞻仰女王靈柩。（圖／路透）

女王靈柩14日移靈至西敏宮後，就被放置在靈柩台（catafalque）上，由多個單位衛兵進行24小時守夜。

靈柩上覆蓋象徵君主與聯合王國的王旗，放上鑲有近3000顆鑽石的帝國王冠，以及鮮花等。西敏宮在這段期間24小時全天開放，直至19日女王國葬當天上午6時30分（台灣時間下午1時30分）。

▼帝國王冠安置在靈柩上。（圖／路透）

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