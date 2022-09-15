西敏廳開放瞻仰4天！專家揭「女王遺體如何保存」　靈柩材質是關鍵

▲女王靈柩已移靈至西敏廳。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的靈柩在14日下午移至西敏廳，同時開放民眾瞻仰至19日，期間她的遺體該如何保存也成為討論焦點。專家指出，女王的靈柩是用鉛打造的，可以有效隔絕空氣和水氣，減緩遺體腐化速度。

根據《每日星報》報導，女王的靈柩從14日至19日開放民眾瞻仰，預計將吸引超過70萬人前往，而在這段期間內，女王的遺體如何保存也成為關注的焦點。專家指出，目前尚不清楚女王的遺體是否有進行防腐處理，但其靈柩是用鉛打造而成，可以有效隔絕空氣和水氣，減緩遺體腐化速度，且重量也會明顯加重，需要至少8個人才扛得起來。

▲女王靈柩14日下午5時起開放民眾瞻仰。（圖／達志影像／美聯社）



過去的君主都會將遺體進行防腐處理，通常是在動脈中注入防腐劑，但據傳1603年女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）的防腐處理就曾出現問題，導致遺體在室溫下放置3個星期後出現爆炸。由於這個傳聞，讓維多利亞女王（Queen Victoria）拒絕在死後進行防腐處理，因此她在1901年過世時，工作人員僅能在靈柩周圍撒上木炭減緩氣味和吸收水分。

事實上，伊莉莎白二世的靈柩之後也不會埋入土裡，而是會存放在聖喬治教堂（St George's Chapel）內，與丈夫菲利普親王（Prince Philip）、父親喬治六世（King George VI）、母親伊莉莎白王太后（The Queen Mother）及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）團聚。

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