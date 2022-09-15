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查爾斯將繼承「被詛咒的王冠」！　擁有它的男人慘被暗殺、監禁

▲▼ 伊莉莎白王太后2002年逝世，葬禮上鑲有光之山鑽石的伊莉莎白王后冠放在靈柩上方。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊莉莎白王太后葬禮上，鑲有光之山鑽石的王冠放在靈柩上方。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩，查爾斯三世隨即繼位成為新君主，也將繼承一頂令所有王室男性成員避之唯恐不及的「伊莉莎白王后冠」。因為這頂王冠上逾100克拉的鑽石「光之山」據傳會為所有戴上它的男性帶來致命詛咒，400年來見證多起悲劇發生。

根據《每日星報》，這頂王冠是為女王母親伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）製作，在她作為喬治六世國王的王后登基時使用，為王室眾多王冠之一，鑲嵌曾是全球最大顆鑽石的光之山（Koh-i-Noor），重達逾100克拉，來自印度安得拉邦。

《讀者文摘》報導，印度傳說所有擁有光之山的男人「將擁有全世界，但也會嚐到所有不幸」。這枚鑽石1628年被鑲在蒙兀兒帝國統治者沙賈汗（Shah Jahan）的孔雀寶座上，而沙賈汗後來被他的兒子親手軟禁。伊朗統治者納迪爾沙（Nader Shah）1739年侵略蒙兀兒帝國，造成成千上萬人喪生並偷走光之山，但納迪爾沙後來被自家軍官暗殺。

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉。（圖／路透）

▲ 英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉。（圖／路透）

光之山18世紀落入英國東印度公司手中，在維多利亞女王1877年登基成為印度女王時成為英國王室珠寶，但據說維多利亞不滿其外觀，將其重新切割與拋光，使其大為縮小，首度被鑲進英國王冠是在1902年製成的英王愛德華七世妻子亞歷山德拉王后冠上。

這顆鑽石曾鑲在維多利亞的胸針上，後來鑲在三位王后的王冠上，目前在伊莉莎白王太后冠上。這是英國王室唯一一頂完全由鉑金製成的王冠，伊莉莎白王太后最後一次佩戴是在女兒伊莉莎白二世1953年的加冕典禮，而王冠最後一次亮相就是2002年伊莉莎白王太后的葬禮，放在她的靈柩上。

不過，查爾斯不太可能親自戴上這頂被詛咒的鑽石，因為自維多利亞時代以來，光之山就不曾出現在君主的頭飾上。卡蜜拉王后有可能佩戴，但歷史證明王后通常會有一頂為自己打造的王冠。

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