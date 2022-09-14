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女王騎馬揮別倫敦？網友曝「超像對比照」：她在天上俯瞰臣民

▲▼英女王,馬術。（圖／CFP）

▲有網友在倫敦看見和女王年輕時騎馬照片十分相像的雲朵。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世在當地8日駕崩，享耆壽96歲。英國人民對於女王的離世感到十分不捨，網友們除了在網上哀悼外，也紛紛在網上分享他們在女王駕崩後發現的異象，認為這可能是女王在給英國的「訊息」。

綜合英媒報導，37歲的艾奇（Eki Eguae）最近在倫敦西北部的溫布利球場，意外發現天空中雲的形狀十分特別，像極了正在騎馬的女子，「我很驚訝，這讓我想起了已故女王喜歡馬術，因此我想這應該是陛下正騎著馬在天上俯瞰倫敦」。

▲▼英女王,馬術。（圖／CFP）

▲女王生前十分喜歡騎馬。（圖／CFP）

報導稱，從艾奇拍攝的照片可見，這朵雲與女王年輕時穿著帥氣皇室制服騎馬時的畫面有些相似，你甚至還能看到雲朵上的「女子」穿戴著女王標誌性的帽子。事實上，這已不是應該網友在女王駕崩後看見異象。

女王駕崩當天，有網友捕捉到白金漢宮在宣布女王過世消息時，天空出現了一道雙彩虹，彷彿天堂已開啟大門，放出「彩虹橋」，歡迎這位英國史上在位最久的君主奔赴「更好的地方」。

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