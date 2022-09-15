哈利送別女王哭了！掩面強忍悲傷　卻因1動作被罵「又和梅根有關」

▲哈利王子是女王最喜愛的孫子之一。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日從白金漢宮運往西敏宮，王室多名成員一路陪伴，在儀式進行期間，哈利王子一度掩面拭淚，似乎是在強忍悲傷情緒。不過如今哈利與夫人梅根又一次受到議論，因為兩人在儀式結束離場時，手牽著手，遭部分網友批評對女王不敬。

商業內幕報導，英國王室成員以公開遊行的方式，讓新任國王查爾斯、安妮公主、威廉王子、哈利王子等人走在靈柩後方，陪伴女王從白金漢宮來到西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）。在一行人抵達西敏廳後，可見王后卡蜜拉、凱特王妃、哈利夫人梅根等人也入場，進行約20分鐘的儀式，接著離場；期間，哈利忍不住掩面遮眼，彷彿正強忍悲傷情緒。

就在儀式結束離場時，哈利與梅根手牽著手走出西敏廳。然而這一幕受到部分網友批評，「哈利和梅根就像兩個有相思病的青少年，只能手牽著手，真讓我心煩」、「他們就不能為了女王，把手放在身體旁兩秒嗎？不過這並不奇怪，他們總是不尊重禮儀和女王」。

不過其他部分網友並不認為兩人的動作不妥，強調其他王室成員也有類似動作，像是安妮公主女兒薩拉（Zara Tindall）當時也牽著丈夫麥克（Mike Tindall）的手。

▲安妮公主女兒薩拉（左）當時也牽著丈夫的手。（圖／路透）

其實類似狀況過去也曾經發生在梅根與凱特身上。2014年，威廉與當時懷孕的凱特前往紐約入住Carlyle酒店時，媒體當時形容，懷孕的公爵夫人抵達黛安娜青睞的紐約飯店；但當哈利與梅根2021年入住同間飯店時，媒體則批評兩人把孩子留在洛杉磯，以每晚1300美元的價格在豪華酒吧暢飲。

先前有報導指出，儘管哈利與梅根做的事情與其他王室成員相同，但卻經常被放大檢視，主要與梅根種族有關。王室專家梅恩澤（Kristen Meinzer）指出，「與他們（其他王室成員）不同的是，她是一個美國人」，膚色不同，且「她直言不諱地談論著他們害怕觸及的人權議題，因害怕聽起來有爭議。」

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