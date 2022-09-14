被國民黨開除黨籍　彰化市長參選人張東正：早就退黨何來這紀

▲張東正退出國民黨參選彰化市長。（圖／翻攝自張東正臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨中常會今（14）日討論22名黨員黨員違紀參選案，其中彰化縣有張東正、黃振榮、張新男及蕭如意等4人被開除、撤銷，張東正得知後表示，他已經退黨快2個月，而且是以無黨身上登記參選，何來「違紀」一說，「是為了要做新聞再黑我嗎？」真的感到非常納悶。、

今天考紀會送22人名單中，彰化縣有前彰化縣議員張東正、改加入民進黨的黃振榮、彰化縣議員參選平地原住民張新男、及參選鄉長的蕭如意等4人皆被開除、撤銷黨籍。

前彰化縣議員張東正因參加彰化市長初選，以些微差距敗給對手前議員黃玉芬， 7月27日發表聲明黯然退出國民黨，隔天28日議員蕭如意也發聲明，他擔任彰化第六區黨部主委10多年，今年初突然被換掉，改由社頭鄉長參選人蕭浚二擔任主委，所以他不會參加黨內初選，為了地方發展及對鄉親們的承諾，讓單純選戰不再被見縫插針，他雖然不捨，但還是決定退出國民黨，以無黨籍角逐社頭鄉長。

張東正說，國民黨將他開除黨籍一事，令他納悶，他早在將近2個月前送交退黨聲明，媒體也有報導，入黨是不能退黨嗎？他都已是無黨身分，何來開除黨籍？而且他是退黨後一段時間，才考慮參選彰化市長，以無黨身分登記參選，何來違紀參選？難道是為了要做新聞再黑他一下？黨部可以幫無關的路人甲乙丙丁開除黨籍嗎？

彰化市長選舉今年共有1女4男登記參選，當中有國民黨「女王蜂」黃玉芬、民進黨「獸醫師」林世賢與無黨籍張東正、自稱「殺豬的」劉坤鱧、及補教師林強世等人，政壇人士分析張東正參選勢必瓜分藍營票源，但黃玉芬來勢洶洶也不容小歔，而劉坤鱧又針對寺廟室香油錢頻頻對林世賢出招，選情也創下歷年來激戰。