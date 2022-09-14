退黨拚桃園市長　鄭寶清自稱潛力股：買房看我、育兒看我

▲鄭寶清表示，宣布參選以來遭到民進黨打壓抹黑。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

退出民進黨、參選桃園市長的的前立委鄭寶清，14日表示自其宣布參選以來，民進黨以其網軍等側翼的打壓抹黑，早是其意料中事，但他秉持著勇者無懼、無怨無悔精神面對，以贏取勝選！鄭並強調若當選市長：「買房看我、育兒看我、敬老看我」；宣稱其是「潛力股」，支持他就是讓「桃園大幸福、錢包胖」！

鄭寶清同時痛批，連日來他遭到具「第四權」監督機制的某主流媒體，以相當偏頗、不客觀、不公平的媒體版面與內容來封殺對付他，甚至刻意抹黑，如同倒退到30多年前、國民黨威權體制專制統治時代，執政者利用媒體，或者說媒體自我設限「揣摩上意」，對政治上的異議者或政敵對手進行政治封殺、醜化形象、人格抹殺等等的「黨同伐異」，甚至用相當嚴重且不公平的政治偏頗報導來故意「壓制」反對的言論與政治主張，尤其在選舉過程當中更加變本加厲。

近日來，民進黨的網軍側翼與政治打手，連名到他的母校中央大學，說他的博士論文抄襲事件，這是多麼荒謬的政治抹黑栽贓技倆，想把他打成像林智堅、張善政ㄧ樣的抄襲形象，好讓那個「力挺抄襲」的鄭運鵬道德瑕疵、政治污點就完全洗刷乾淨。

鄭寶清說明，他的博士論文主要探討國營事業民營化的策略與台鹽民營化的經驗及經營發展策略的實證，前面的歷史文獻引用及說明，用的是很多國內外專家的著作與論文，當然會有類似或雷同的文字引述，而後半部的台鹽經驗及實證，就是他獨創的民營化策略運用及治理實績，只會有別人來參考他的論文或之後變成的專書，哪裡還有他去抄襲？

桃園要更好，鄭寶清強調，需要大家共同努力創新再創新！他有「台鹽治理經驗」的實績與創新經驗，可以用在桃園的城市治理，以更加創新的思維與策略來領航桃園起飛，讓桃園市民過好日子。

