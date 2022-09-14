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6.5萬鐵粉相挺！　臉書「社頭人俱樂部」版主參選民代　　

▲臉書「社頭人俱樂部」版主邱湧錩參選民代。（圖／社頭鄉代參選人邱湧錩提供）

▲臉書「社頭人俱樂部」版主邱湧錩參選民代。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

擁有6.5萬名粉絲的「社頭人俱樂部」，版主邱湧錩(36歲)經營超過12年，正派、中立又樂觀的經營方式，得到一大票死忠網粉的認同，有社頭小神獸的封號，今年以無黨籍身分參加社頭鄉民代表選舉，他認為年輕人就要有衝勁，未來也將用年輕新思維和網路的力量來傾聽更多鄉民的聲音，推動更多軟硬體建設為故鄉注入新血。

▲臉書「社頭人俱樂部」版主邱湧錩參選民代。（圖／社頭鄉代參選人邱湧錩提供）

邱湧錩雖然長期耕耘網路平台，累積高達6.5萬名的高知名度，也是這屆參選社頭鄉代年紀最輕的，在政治路上，可說是一位平凡素人，參選民代對他而言是一趟不容易的挑戰和突破，又無政治黨派背景、更沒有政治家族靠爸靠媽，小蝦米要與大鯨魚角逐，這需要很大的勇氣。

▲臉書「社頭人俱樂部」版主邱湧錩參選民代。（圖／社頭鄉代參選人邱湧錩提供）

邱湧錩經營《社頭人俱樂部》成立超過12年，以公益力量，透過網路行銷，正派的經營，讓社頭鄉內大小事，從頭到腳，不了解的有需要的，到俱樂部留言就對了，更讓許多商家以此維生，3年前被翻群關臉書的舉動，網友還寫mail給官方臉書「為甚麼要把正派經營的社群關版」聲援，被消失2天恢復上架，網友開心按讚灌爆。

邱湧錩說，當年就在社團恢復同時，起心動念想要留下來為鄉親服務，決定要參選「社頭鄉民代表」一職，但畢竟網路世界與實際真的不同，從跑廟、社區活動、捻香等等，都必須一步一腳印的實際參與，而且面對的對手都是前輩，每個現任民代都有基本盤，但「我要社頭未來更好」，年輕人的心聲，也博得在地不少人激賞力挺，認真去做就對了。

▲臉書「社頭人俱樂部」版主邱湧錩參選民代。（圖／社頭鄉代參選人邱湧錩提供）

*邱湧錩小檔案：
現任：FB社頭人俱樂部 創社長、彰化縣社頭鄉體育協會 總幹事、彰化縣田中分局 義交小隊長、彰化縣八卦山保育協會 行銷顧問、彰化縣華山基金會社頭站 義工、中華民國兒童權益促進協會 志工
經歷：華山基金會彰化全區 義工大隊長、社頭鄉張厝村社區巡守隊 治安巡守員、彰化縣大葉大學公關處 專案助理

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