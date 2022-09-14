客家之友籌備會成立！　侯友宜喊話「住新北的別搬」：未來會更蓬勃

▲侯友宜客家之有籌備會。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／新北報導

眾多新北客家協會今（14）日為新北市長侯友宜舉辦客家之友會暨後援會籌備大會。活動現場熱鬧，侯友宜在致詞時提到，「住在新北市的，不要搬走！新北一定會更蓬勃發展」，未來他也會全力以赴，帶著大家的期望，一起往前走。

侯友宜表示，謝謝大家這麼多年來給侯友宜機會，為新北服務，往後的四年也希望大家繼續給他機會，讓他為新北市民做事，新北有60萬客家人，儘管疫情有很多活動無法舉辦，但是大家還是發揮客家精神，只要團結在一起，就展現出深厚的情誼。

侯友宜表示，當初答應大家要繼續把客家語言、文化傳承下去，近年已經成立新北哈客館，接下來會繼續走下去，把大家凝聚在一起，讓大家看到這幾年的改變。

侯友宜也再次提到他的「2030市政理念」，新北有很好的地理位置，新北29鄉鎮，把台北市包起來，目前建構的三軸心，要照顧到新北市不管是汐止或是淡水的市民，目前已經在規劃第二行政中心，未來將設在三重，結合蘆南、蘆北一起開發。

侯友宜強調，中華民國要團結，不要太多口水，「住在新北市的，不要搬走！新北一定會更蓬勃發展」，未來他也會全力以赴，帶著大家的期望，一起往前走。



