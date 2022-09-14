陳時中能參選最要感謝「他」？　媒體人大讚：在防疫戰中打前鋒

▲民進黨台北市長陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將至，選舉進入白熱化階段，台北市將由前衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安與前副市長黃珊珊上演三腳督局面。對此，媒體人韋安14日表示，陳時中之所以能站在台北市長選戰舞台上，他最應該感謝的人，就是在這兩年中的「最佳防疫救援手——新北市長侯友宜」。

韋安指出，去年兩波Alpha、Delta疫情，新北市因為人口密集、老齡人口眾多、地緣關係密切，成為重災區。但侯友宜以「熱區圍堵」，調集千名警力「科學疫調」，廣設社區篩檢站「應篩盡篩」，成功打敗疫情，讓全市病毒「清零」。

韋安說明，今年omicron疫情海嘯來臨之前，侯友宜率先提出「居家照護」政策，讓輕症在家治療。而在疫情發展過程中，侯也不斷滾動式向中央建議有成效的防疫政策，包括居家隔離轉型、快篩陽視同確診、法定傳染病系統改良（解決居隔單卡關及確診通報）等；最終確保新北與全台醫療量能不至崩潰，中、重症者得到及時用藥和妥善照護。

「包括陳時中在內多位指揮中心指揮官，確診後都受益於侯友宜所提的，有先見之明的防疫政策。」韋安說，侯友宜在醫療領域，尊重專業、勇於決策、敢於承擔，時時在防疫戰中打前鋒，他靠著汗水、勇氣、智慧，不僅讓新北度過疫情難關，實際上也為中央和全台的防疫工作做出貢獻。

韋安強調，台灣在疫苗採購不及、快篩試劑未備、抗病毒藥物不足、法傳系統連卡兩年之下，還能有與它國相較成功的防疫成績，「陳時中難道不應該感謝侯友宜嗎？」

陳時中日前回顧疫情期間的狀況表示，到5月底的超額死亡，台灣是負8，在全世界就是一個相當好的成績。當然，台灣也有損傷，他也感到心痛，不希望這些事情發生，可是有時候這疾病就是很殘酷的。

至於朱立倫曾開轟陳時中踩著1萬具屍體在選舉，陳時中則回應，台灣在國際排名這麼前面的情況，把它說得如此不堪，「坦白講，我覺得那樣也不對，這對指揮團隊其實是不公平的」。