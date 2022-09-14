周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻14日表示，自己近期批評慈濟等言論與民進黨台北市長參選人陳時中無關，並向國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴喊話，要他約束好兒子，否則將公開「晶華飯店開房間、寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相」。對此，蔣萬安競選辦公室發言人鄭世維回應，慈濟拿出50億元穩定台灣民心，竟然被打成中共同路人，還極盡所能汙衊證嚴，台灣人無法接受。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露，去年購買BNT疫苗時，曾遭政界、工商業界大老警告「別浪費力氣」，周玉蔻對此開嗆慈濟是「中共自己人」，更痛斥「一般社會大眾為什麼也要傻傻的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？」

對於周玉蔻批評慈濟等言論，蔣萬安質疑，為何一萬名同胞染疫逝世後，陳時中可以繼續被造神，在全球救人的慈濟人卻被污辱？為何買不到疫苗的陳時中可以選市長，洽購500萬劑疫苗的慈濟執行長卻被出征？為何推數位中介法的極權總統被吹捧，無私救人的證嚴法師卻被污衊成獨裁教主？

然而，周玉蔻14日透過臉書發文開轟蔣萬安，近期自己對慈濟的批評言論與陳時中無關，並警告「乳臭未乾的蔣萬安，請停止胡亂攀扯！」

周玉蔻更喊話蔣萬安的父親蔣孝嚴，「約束好你那不長進、沒出息的兒子！若蔣萬安再惹翻我，你當年晶華飯店開房間，寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相，緋聞女主角等，一一搬上枱面！本人寫了一本為章亞若扶正身分的『蔣經國與章亞若』一書，所得版稅除了捐贈一部分給靈糧堂，其他全部贈予你們蔣孝嚴母系章家居住中國親友！」

蔣萬安競選辦公室發言人鄭世維稍早則回應，慈濟拿出50億元穩定台灣民心，竟然被打成中共同路人，還極盡所能汙衊證嚴，台灣人無法接受。