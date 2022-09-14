砲打高虹安翻車！「農藝女孩」嘆被政治追殺　粉絲看2錯挺不下去

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安（左3）。（圖／翻攝農藝女孩看世界）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前召開記者會，控訴新竹市立動物園和昆蟲館不當飼養。對此，臉書粉專「農藝女孩看世界」挖出高虹安過去記者會照片砲轟，卻被網友點出2點錯誤，連粉絲都忍不住糾正「我覺得你不熟的議題，最好還是作好功課再來討論」。

「農藝女孩看世界」截圖高虹安今年3月21日獲得動物保護立法運動聯盟肯定時的照片，指控高虹安討論鸚鵡的正確飼養方式，卻用鐵鍊把鸚鵡綁在棲架上，「愛鳥寶請用正確的方式愛他，否則反而是害了他（牠）」，該文迅速被許多側翼粉專、農藝女孩粉絲轉傳。

然而，高虹安拍攝照片當日，與民進黨立委陳亭妃、高嘉瑜、3名國民黨立委等人都有和鸚鵡合照，但「農藝女孩」卻單放高虹安的照片攻擊。此外，網友發現，「農藝女孩」未放高的完整照片，原圖鸚鵡的腳上是外出用的牽繩，而非短練，「一般外出防止鳥飛失會用長鏈，而且也是短時間使用，回家就會解開。她應該是為了擺拍方便又不在家中才會繫」，「我覺得不要再用這張切一半的圖來說他虐待鸚鵡了」。

▲▼粉專「農藝女孩看世界」砲打高虹安翻車，被網友發現刻意截圖。（圖／翻攝高虹安臉書）



針對虐待鸚鵡一事，高虹安表示，鸚鵡等鳥類外出時，像一般動物外出會使用外出繩，本就是飼主合理負責任的事，鸚鵡之所以使用鐵鏈而非布質或棉質的繩子，是因為鳥類會啄繩子，因此不適合使用過於脆弱的材質，「這些親綠側翼粉專幾乎同時間發動對高虹安的攻擊，根本未經詳實查證，顯然是基於特定政治目的的行動！」

「農藝女孩」14日晚間再次發文，強調她引用Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會的鳥類飼養指南說明清楚，認為「鳥類被飼養在Ｔ字棲架並繫上短鐵鍊」，會讓鳥類無法自由活動，甚至腳受力不當而發炎等。他認為，單純的動保議題，卻被網友洗版狂轟，甚至有媒體報導，「這種連動能量真是驚人，連討論動保議題的不同聲音都不準講，鋪天蓋地的追殺，真令人害怕。」

▲「農藝女孩」嘆被政治追殺。（圖／翻攝農藝女孩看世界）



對此，網友看完紛紛留言，「拜託，你圖截一半然後長鏈說成短鏈，自己要追殺別人然後被反殺，不道歉還在辯，裝被害者也太可笑」、「你放高虹安的照片，還截圖的，然後再批評飼養不當，平常在家繫鐵鍊確實養法不太好，但外出本就要繫繩，你po的照片本就是在外，但為何在講平常飼養的問題？這不是在攻擊？」「不是不同聲音，是你為了自己的政治目的刻意的抹黑」、「繫繩或不繫，各有為鸚鵡安全的考量，本來就沒有標準答案；但是貼了特定人物截切過的照片，暗示她的方法是虐鳥，這種居心就已經是抹黑了，怎麼好意思說自己被追殺？」

也有農藝女孩的粉絲看不下去說，「我覺得你不熟的議題，最好還是作好功課再來討論，你知道鳥社團有多少外出時不上鍊導致飛丟的事故嗎？像灰鸚社團都會一再強調外出時這些防護措施的重要性。如果你是單指上鍊綁站架這種養法不好，就寫清楚，因為現在的鳥類社團也在推廣不要用這種方法養鳥，好好寫，爭取這些人的認同，而不是貼一堆片面資訊讓不懂的人以為只要是上鍊子都危險，然後讓已經為了宣導安全養鳥、防止鳥飛丟而疲於奔命的人討厭你。p.s.我覺得你的農業知識方面就還蠻值得信賴的，所以才會追蹤你。」

▼「農藝女孩」的粉絲也看不下去。（圖／翻攝農藝女孩看世界）



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