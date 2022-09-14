桃首長民調出爐！張善政、鄭運鵬差距2百分點　鄭寶清吸「這人」最多票

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，而在經歷論文門、換將風波後，國民黨桃園市長參選人張善政、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬支持度仍在拉鋸，根據《菱傳媒》的最新民調，張善政的支持度為40.39％、鄭運鵬支持度為38.18％、鄭寶清支持度為7.88％、賴香伶支持度則為6.37％，另外，原本預期會瓜分綠營選票的前立委鄭寶清，其支持度主要來自民眾黨，賴香伶反而成最大受災戶。

2022桃園市長選舉戰況多變，隨著前新竹市長林智堅因論文抄襲案退選，民進黨確定改由立委鄭運鵬接棒，迎戰國民黨的前行政院長張善政與民眾黨的賴香伶。而前民進黨立委鄭寶清也執意參選，在被開除黨籍後，以無黨籍身分投入選戰，讓桃園形成「四腳督」戰況。

根據《菱傳媒》的最新民調，張善政的支持度為40.39％、鄭運鵬支持度為38.18％、鄭寶清支持度為7.88％、賴香伶支持度則為6.37％。

根據《菱傳媒》分析相關數據發現，鄭寶清主要票源是14.18%的中間選票；僅瓜分了3.46%的民進黨選票；民眾黨和時代力量則各有11.52%和16.67%的支持者倒向鄭寶清，顯然鄭寶清拉走最多的反而是賴香伶選票，如果加上白營支持者有32.72%流向張善政，賴香伶的民眾黨基本盤只剩下47.93%，她反而成為鄭寶清參選後的最大受災戶。

另外，有1.96%的國民黨支持者表示會投給鄭寶清，但表示「只喜歡國民黨」的深藍受訪者，已有8.11%決定轉向，對張善政也同樣產生不小影響。

根據交叉分析顯示，鄭運鵬在年輕和女性選民取得領先優勢，張善政的支持者性別差異不明顯，但以年長者為主。如果從年齡層來觀察，鄭運鵬在30-39歲這個年齡層的支持度最高，以41.41%強壓張善政的25.98%，張善政則是最受50-59歲這個族群青睞，57.84%的高支持度幾乎是鄭運鵬的一倍。

而該項民調由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對桃園市年滿20歲以上之網路人口，從2022年9月6日至2022年9月10日，共計進行5天，當中有效樣本為2939份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.81%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。