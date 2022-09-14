北市選戰膠著！蔣萬安、黃珊珊齊攻　陳時中2優勢不怕淪箭靶

▲左起為蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）



2022年底九合一大選在即，六都市長選戰，台北市、桃園市都呈現三腳督的態勢。為此，《ETtoday東森新媒體》就藍、綠、白等各對戰組合，進行深度訪問，將連續6天，依序由北至南，刊登六都的第一手採訪分析。

記者陳家祥、呂晏慈、崔志雲／台北報導

隨著1126投票日接近，「三腳督」的台北市長選戰近來也越發熱鬧。面對倒數2個多月的肉搏戰階段，陳時中成為最大「箭靶」，但團隊評估對手的批評對選情無太大影響，最後階段就是保持既定策略，該講、該打的，都好好做。至於蔣萬安部分，除了加強突發狀況的反應外，也要設法維持基層熱度；黃珊珊部分，則維持「打陳、忽略蔣」選舉基調，力拼取代國民黨成為「反執政黨代言人」。

台北市長柯文哲8年任期結束後，國、民兩黨陣營磨刀霍霍要重新奪回首都執政權。肩負國民黨中興大任、被視為下一個政治明星的蔣萬安，在連任立委後選擇披掛上陣，要拿回首都的執政權；民進黨則推出防疫有功、知名度橫掃全國的指揮官陳時中，力拼時隔24年再次翻轉北市。而黃珊珊則是在北市府實習2年多後，累積實際執政經驗，要延續柯文哲的「改變成真」。

「三腳督」競爭激烈，3組候選人也各有盤算。陳時中挾帶全國性的知名度，選舉節奏明快，逐步推出政策外，輔以風趣發言贏得不少關注；儘管近期出包連連，但無損其高聲量。而蔣萬安、黃珊珊則用猛烈砲火，猛攻陳時中過去疫苗、防疫的爭議，2派不約而同都想爭奪「搶仇恨陳時中」的選票。

▲陳時中拜訪木柵市場。（圖／記者湯興漢攝）



評出包缺失如「泡沫」 陳時中倒數70天該走、該講的好好做就好

綠營方面，一名曾多次操盤選戰黨內高層透露，民進黨對於選情蠻有信心，今年台北市選舉局面「三腳督」，只要獲得4成以上支持就能當選，儘管藍、白陣營形塑「陳時中仇恨值高」氛圍，找陳時中的「缺口」猛打，但這些是選舉必經過程，也可能是「泡沫」，他不認為這對選情會有多大的影響。

黨內高層分析，第一，台北市選民水準很高，不會輕易被仇恨言論帶動；第二，陳時中本人並不會讓人討厭，講話溫吞、氣質很好，沒有什麼讓人厭惡的地方。面對投票日倒數70多天，陳時中的選戰策略就是該打的、該走的、該跑的、該論述的好好去做。

▲蔣萬安出席「挺新創 真有力」新創政策發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）



蔣萬安2課題待解決 批陳基本盤守不住、黃沒代表性政見

蔣萬安幕僚直言，陳時中團隊內部問題太多，從偷窺中、盜圖中、告人中，團隊不停給他犯錯，讓外界感到傻眼。民進黨過去以善用選戰公關著稱，但是這些基本問題層出不窮，只會讓陳時中的步伐越打越亂，最終讓綠營基本盤連票都投不下去。

該名幕僚坦言，蔣萬安團隊應對突發狀況的反應必須要再提升，但在政策面是3組候選人裡最完善的。此外，國民黨內基層反應十分熱烈，蔣萬安確實有發揮母雞效應，走訪12行政區時有展現出與基層的高度連結，這樣的熱度要如何持續加溫，會是蔣萬安的課題。

至於黃珊珊，該幕僚認為，黃珊珊在辭職離開北市府之後，民調並沒有明顯成長，甚至呈現衰退，這會是一個危機。而在政見方面，黃沒有走出一條與柯文哲不同的路，還被譏笑只有延續性政策，沒有代表黃珊珊自己的政見；對黃來說，就看柯的支持者轉移比率有多高，才是黃能否贏得選戰的關鍵。

▲台北市長候選人黃珊珊出席政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）



黃珊珊主打陳時中、忽略蔣萬安 拚當「反執政黨代言人」

黃珊珊團隊近期維持「打陳、忽略蔣」選舉基調，尤其陳時中近來突發的宣傳事故頻傳，除了政策宣傳影片被連結電影「熔爐」、吃滷肉飯的臉書文誤用部落客照片外，疫苗與防疫問題更是撕不掉的標籤，正好也給了黃珊珊團隊「撿到槍」的機會。

幕僚分析，今年整體大環境選舉氣氛不若2018年，投票意願不高的狀況下若回歸基本盤比拚，不利第三勢力突圍，黃珊珊所代表的市政經驗、深耕地方等，也較難被選民看見。因此，未來會多讓黃珊珊針對與民進黨相關的全國性議題發言，「疫苗」正是其中的一項。

另外，幕僚也提到，蔣萬安自參選以來，聲量遲遲無法拉起，連帶讓各方關注的首都選戰略顯「無趣」，因此也會把黃珊珊包裝成「對執政黨不滿的代言人」，取代國民黨成為民眾宣洩的出口，盼藉由打陳時中來鞏固此一形象，引起選民的共鳴。