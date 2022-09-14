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迴力鏢？徐巧芯才酸綠「盜圖國家隊」　被挖臉書「涼麵、蒸餃」照也盜圖

▲▼徐巧芯臉書也被抓盜圖。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

▲徐巧芯臉書也被抓盜圖。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包盜圖，其中兩張照片跟部落客雷同，小編隔天緊急發文道歉，稱是「誤用照片」，而立委王定宇也被抓包使用未授權圖片，對此，北市議員徐巧芯也狠酸這是「任何競選團隊都知道不能犯的低級錯誤」，但有網友發現，徐一篇2018年臉書美食貼文，相關圖片分別來自不同的部落客食記，而截稿前該臉書頁面已經遭到移除。

對此滷肉飯風波，陳時中團隊在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

對此，徐巧芯狠酸，網路盜圖是任何競選團隊都知道不能犯的低級錯誤，徐巧芯也發現，立委王定宇7月18日PO出跟孩子吃泡麵宵夜的圖片，也是使用IG某網友的照片，直呼「王定宇你到底有多愛盜圖？連給兒子吃的麵都要盜！」據悉，拍攝照片的該IG帳號目前已關閉。

而王定宇13日晚間道歉，並表示，除了會刪除未經授權的貼圖外，未來也將更審慎使用各式圖像。

無獨有偶，有網友發現，徐巧芯2018年一篇臉書美食貼文中，涼麵的照片取自美食部落客Daisy的食記，而蒸餃的照片來自美食部落客《吃貨食單》的網頁。臉書專頁《只是堵藍》也發現，該則貼文裡面另外的紅豆餅招牌照片，取自另一部落客《斑比美食旅遊》，小籠包照片則來自旅客食記。

而在截稿前，徐巧芯臉書該則貼文已經遭到移除。

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