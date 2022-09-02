竹北市長何淦銘為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決

▲何淦銘(左3)今日在郭漢章(左2)競選總部宣布退選新竹縣長。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

現任竹北市長何淦銘日前曾表態將參選2022新竹縣長角逐，然而正式登記後劇情峰迴路轉，今日何淦銘在同為無黨的竹北市長參選人郭漢章競選總部中宣布，「守住誠信，何淦銘退選」將退出年底新竹縣的縣長選戰。何淦銘的表態，也讓新竹縣長選舉再次回歸藍綠對決。

日前才信誓旦旦表態要參選新竹縣長，何淦銘說宣布不參選的原因是因為「誠信」與健康亮紅燈。

▲▼何淦銘說，不選縣長以後，自己能有更多心力為子弟兵郭漢章輔選。

何淦銘說，退選不是畏戰，但之前他曾承諾「只要民進黨不提名（人選）他就選到底」，所以當周江杰於8月31日正式登記後，他就認為應該履行承諾。說過的話、承諾過的事，不會改變，不因選舉而選舉，不讓選舉成為對立，同時祝福楊文科縣長與周江杰先生，能心想事成，為竹縣的幸福未來而努力。

「我唯一支持郭漢章」、「我唯一只有支持郭漢章」！退出縣長之爭的何淦銘也表示，將把重心放在子弟兵郭漢章的竹北市長選戰中。至於「退選後有無可能改參選縣議員？」何淦銘堅定否認，「絕對不可能，也不會去參選立委」。

▲支持者不捨落淚。

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