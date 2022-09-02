　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬

▲颱風樹精出沒！整排格子就挑他　全新E賓士臨停一晚慘噴20萬。（圖／斗崙里里長張琬媃 提供）

▲一台白色賓士在停車格中被路樹壓中，引起網友討論。（圖／斗崙里里長張琬媃提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中颱「軒嵐諾」來襲，中央氣象局今上午8時30分發布海上警報。全台各地陸續出現雨勢，竹北地區縣政二路南段和科大一路口一帶的路邊停車格，發生全新賓士被路樹「萬里挑一」命中，雖車損不嚴重，但眼尖的網友認出賓士的真實身價，紛紛留言討論。

有熱心網友將白色賓士「命中」的照片上傳「新竹爆料公社」，提醒車主趕快出來救愛車，畫面中將近2層樓高的路樹幾乎被連根拔起，從白色賓士的引擎蓋跨越橫倒，餘出的樹幹、樹葉將一向道路完全隔斷，不過賓士看起來沒有大礙，樹幹移走後引擎蓋幾乎沒什麼傷勢，僅後照鏡折斷而已。

白色賓士被路樹命中的畫面也引起網友討論，有眼尖網友看出車款，大呼「新車ㄟ⋯275萬！不知道有沒有保乙式以上」、「那台賓士新款耶，剛交車應不久」、「BP……新車」、「隨便壓就是賓士」、「樹精真厲害，一軋就是賓士」、「新車八字輕」，不過這台白賓士在里長出面協助移樹後，幾乎沒有什麼車損，也讓網友誇讚「果然結構很強」。

▲颱風樹精出沒！整排格子就挑他　全新E賓士臨停一晚慘噴20萬。（圖／斗崙里里長張琬媃 提供）

▲▼眼尖的網友認出車輛的真實身價，為275萬起跳的油電混合E款賓士。

▲颱風樹精出沒！整排格子就挑他　全新E賓士臨停一晚慘噴20萬。（圖／斗崙里里長張琬媃 提供）

據民間車友表示，這台被砸中的賓士車牌為BP開頭，應為2022領牌新車，為E-Class Sedan E200油電混和車，全新價275萬起跳，相當受到高階主管、中小企老闆青睞的中大型房車，市場上供不應求，目前候車期至少半年以上。

照片中車損看似僅有後視鏡折斷的毀損，但實際上引擎蓋、駕駛座側葉子板都可能有刮傷或凹陷，其中葉子板能鈑金烤漆，但E款引擎蓋為鋁合金，如果有凹損只能整塊換新，粗估維修費可能要20萬。

車友也表示，車主算幸運了，看路樹倒下的位置，完美避開擋風玻璃、大燈，不然光這兩樣，至少還要再多20萬起跳。

▲颱風樹精出沒！整排格子就挑他　全新E賓士臨停一晚慘噴20萬。（圖／斗崙里里長張琬媃 提供）

▲▼網友從車牌開頭推測，白色賓士為2022年新車，車友也估測，看起來沒什麼車損的維修費恐要20萬左右。

▲颱風樹精出沒！整排格子就挑他　全新E賓士臨停一晚慘噴20萬。（圖／斗崙里里長張琬媃 提供）

►蹲點1個月「沒要他命」！太陽會「南寮國」遇襲　腹部以下中8槍

ET快訊
獨／最速賀成交！Show Girl翹臀A到BMW重機　碰一聲
颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬
快訊／鍾東錦參選苗栗縣長　國民黨速開考紀會準備開鍘
才和好娜美妻！連千毅「包廂極樂6內衣辣妹」　畫面外洩
阿根廷女副總統被「朝頭扣扳機」！　隨扈緊急擋住壓制
快訊／周天成鏖戰80分鐘三局勝出　搶進4強
快訊／戴資穎擊退好友依瑟儂！　直落二晉級4強
夢中遇美女！他衝聖地尋獲神秘石塊　敲開見「一片黑」暴富

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／最速賀成交！她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬

嘉義布袋鎮鎮長陳鳳梅涉貪！檢調發動搜索　傳喚10多人到案

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化紅綠燈斷裂　壓傷女騎士急送醫

快訊／軒嵐諾雨狂炸！新竹新樂大橋、竹32「道路坍方」急拉封鎖線

七仔被虧莽男動手狂毆　害雞排店老闆喪失嗅覺...下場慘曝

介紹生意不成直接擄人！開山刀押囚水產男　他狂call借20萬贖身

19歲男群組吐感情問題討拍反被酸　嗆聲約談判再被砸車釀2傷

醉母回娘家唱歌爆亂鬥！她叫小兒子撂人打哥哥　結果竟內鬨慘了

和尚上網交友「遇到大善人」…要捐700萬美金　結局無奈了

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

獨／最速賀成交！她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬

嘉義布袋鎮鎮長陳鳳梅涉貪！檢調發動搜索　傳喚10多人到案

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化紅綠燈斷裂　壓傷女騎士急送醫

快訊／軒嵐諾雨狂炸！新竹新樂大橋、竹32「道路坍方」急拉封鎖線

七仔被虧莽男動手狂毆　害雞排店老闆喪失嗅覺...下場慘曝

介紹生意不成直接擄人！開山刀押囚水產男　他狂call借20萬贖身

19歲男群組吐感情問題討拍反被酸　嗆聲約談判再被砸車釀2傷

醉母回娘家唱歌爆亂鬥！她叫小兒子撂人打哥哥　結果竟內鬨慘了

和尚上網交友「遇到大善人」…要捐700萬美金　結局無奈了

不畏黨紀處分！鍾東錦登記參選縣長　盼苗栗成觀光科技大縣

台積電跌逾1%！台股下跌逾120點摜破14700　貨櫃三雄挫逾6%

只錄《Change Day》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

台南國聖港燈塔啟動整建工程　打造在地私房景點

愛吃「超級加工品」的男性要注意！　哈佛研究：罹大腸癌風險增30%

林冠任賣屋籌資參選議員　民眾黨盼插旗台東...謝立功授旗打氣

「全台最長名」爆乳參選人！身分證曝光　選議員原因揭曉

「BA.5釀一急症」超越BA.2！前台大醫點名1族群：快打疫苗

王品集團喜迎第300間新店　第四季可望改寫店數歷史新高

嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！網笑：男的真87

正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

社會熱門新聞

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴

建國高架「賓士高速自撞」石墩全毀　年輕男女1命危1昏迷

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

通緝犯入侵苗栗民宅　女大生嚇壞躲樓上　

桃園槍殺2死！黑衣槍手「魁梧背影」曝

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化號誌燈吹倒　壓傷女騎士送醫

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

獨棟詐騙大本營易守難攻　台中警首度出動攻堅梯車

即／新竹新樂大橋、竹32「道路坍方」急拉封鎖線

人夫6度爽啪小三！大尺度聊色：把蟲蟲放進去

更多熱門

相關新聞

日本4艘巡視船進入台海！南下躲避軒嵐諾

日本4艘巡視船進入台海！南下躲避軒嵐諾

日本海上保安廳大型巡視船「名倉號」2日上午南下進入台灣海峽，在台海緊張局勢之下引發關注。海上交通網站則顯示，除名倉號以外還有3艘日本巡視船陸續南下，採取此航線則是為了躲避颱風。

軒嵐諾來襲　石門水庫距滿水位還有6公尺

軒嵐諾來襲　石門水庫距滿水位還有6公尺

軒嵐諾挾豪雨彈！台鐵平溪線竹子倒塌　路線中斷不通

軒嵐諾挾豪雨彈！台鐵平溪線竹子倒塌　路線中斷不通

颱風威脅！65班交通船停駛　空運也大亂「11架次航班延誤或取消」

颱風威脅！65班交通船停駛　空運也大亂「11架次航班延誤或取消」

軒嵐諾來勢洶洶　基隆應變會議三級開設

軒嵐諾來勢洶洶　基隆應變會議三級開設

關鍵字：

颱風軒嵐諾停車賓士

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面