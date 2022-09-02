颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬

▲一台白色賓士在停車格中被路樹壓中，引起網友討論。（圖／斗崙里里長張琬媃提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中颱「軒嵐諾」來襲，中央氣象局今上午8時30分發布海上警報。全台各地陸續出現雨勢，竹北地區縣政二路南段和科大一路口一帶的路邊停車格，發生全新賓士被路樹「萬里挑一」命中，雖車損不嚴重，但眼尖的網友認出賓士的真實身價，紛紛留言討論。

有熱心網友將白色賓士「命中」的照片上傳「新竹爆料公社」，提醒車主趕快出來救愛車，畫面中將近2層樓高的路樹幾乎被連根拔起，從白色賓士的引擎蓋跨越橫倒，餘出的樹幹、樹葉將一向道路完全隔斷，不過賓士看起來沒有大礙，樹幹移走後引擎蓋幾乎沒什麼傷勢，僅後照鏡折斷而已。

白色賓士被路樹命中的畫面也引起網友討論，有眼尖網友看出車款，大呼「新車ㄟ⋯275萬！不知道有沒有保乙式以上」、「那台賓士新款耶，剛交車應不久」、「BP……新車」、「隨便壓就是賓士」、「樹精真厲害，一軋就是賓士」、「新車八字輕」，不過這台白賓士在里長出面協助移樹後，幾乎沒有什麼車損，也讓網友誇讚「果然結構很強」。

▲▼眼尖的網友認出車輛的真實身價，為275萬起跳的油電混合E款賓士。





據民間車友表示，這台被砸中的賓士車牌為BP開頭，應為2022領牌新車，為E-Class Sedan E200油電混和車，全新價275萬起跳，相當受到高階主管、中小企老闆青睞的中大型房車，市場上供不應求，目前候車期至少半年以上。

照片中車損看似僅有後視鏡折斷的毀損，但實際上引擎蓋、駕駛座側葉子板都可能有刮傷或凹陷，其中葉子板能鈑金烤漆，但E款引擎蓋為鋁合金，如果有凹損只能整塊換新，粗估維修費可能要20萬。

車友也表示，車主算幸運了，看路樹倒下的位置，完美避開擋風玻璃、大燈，不然光這兩樣，至少還要再多20萬起跳。

▲▼網友從車牌開頭推測，白色賓士為2022年新車，車友也估測，看起來沒什麼車損的維修費恐要20萬左右。

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