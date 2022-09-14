反應兩極！黃珊珊市場掃街　攤商送鳳梨粽子、婦女比倒讚罵「變色龍」

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊掃街遇到民眾抗議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，首都台北市長選戰激烈，各政黨參選人近期積極勤跑地方，並拉抬「小雞」市議員參選人選情。無黨籍台北市長參選人黃珊珊14日走訪北投市場，一進市場就獲得攤商歡迎，但也有民眾不滿黃珊珊黨籍問題，大步向前對黃珊珊比「倒讚」，並大罵「變色龍」、「市場不是選舉的地方」。

黃珊珊14日上午到北投市場，與民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇一同掃街，攤商多數熱情款待，送上鳳梨祝福「旺來」以外，還有邀請黃珊珊包粽子「包中」，且黃珊珊接受媒體訪問時，更有路人從旁經過大喊「凍蒜」。

不過行程中也有發生插曲，黃珊珊於市場內服飾店拜票時，有一名婦女大步向前靠近，黃珊珊原以為是熱情民眾欲握手，結果民眾下一秒卻高喊「變色龍下台！」而黃珊珊競選團隊見狀後立刻上前安撫，但卻讓此婦女更加憤怒，直言「市場不是選舉的地方」，而黃珊珊則面露尷尬地繼續掃街，其他攤商也趕緊送蔬果等產品，希望黃珊珊高票當選。

黃瀞瑩表示，黃珊珊在士林北投非常有聲望，這裡是接下來發展重點，包括社子島、北環段興建等，希望柯市府的計畫可以延續，大家對黃珊珊還是寄與厚望。