陳時中稱慈濟遭人利用！蔣萬安轟「雙面人」：你有什麼證據？

▲蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者崔至雲／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露在購買BNT疫苗時，曾有工商業界大老勸退，引發外界質疑是民進黨台北市長參選人陳時中在「擋疫苗」。陳時中接受專訪吐露心聲說，「有點心冷」。對此，國民黨參選人蔣萬安表示，等不到疫苗的民眾才是真的感到心寒吧，且陳時中沒幫慈濟說話，甚至還指控顏博文被利用，「你有什麼證據說人家被利用？被誰利用？」這完全失去台北市長候選人格調。

對於顏博文指出，在購買BNT過程，有來自政界、工商業界等大老的電話勸退，引發外界質疑是陳時中在「擋疫苗」，陳說，他知道一定會被攻擊，選舉的時候各種議題，「但我沒有想到會被講到這樣子，所以我說被講到這樣，我倒覺得有點心冷，就是這樣子而已」。

蔣萬安今天前往士林市場掃街，對於陳時中昨談到擋疫苗爭議時稱「有點心冷」，蔣萬安痛批，等不到疫苗的民眾、還有想要幫忙買疫苗卻被阻擋的慈濟，才是真的感到心寒吧，陳時中用心冷掩飾他的心虛，才讓人民感到心痛。

蔣萬安說，慈濟包括證嚴法師以及所有志工為台灣這片土地，以及國際社會的付出、貢獻，所有國際友人包括台灣民眾都有目共睹，結果今天竟然被如此羞辱，被扣紅帽子、被抹紅、被指為中共同路人。

蔣批評，陳時中竟然沒有幫慈濟說任何一句話，甚至還指控顏博文被利用，「你有什麼證據說人家被利用？被誰利用？」這完全失去台北市長候選人格調，根本就是雙面人，完全不可信。

