查爾斯國王不是臭脾氣！被邀喝一杯　幽默反應「超接地氣」秒圈粉

記者張寧倢／編譯

英國新即位國王查爾斯三世（King Charles III）在短短4天接連被拍到2次脾氣暴躁、不耐煩的態度，引發外界揣測他傲慢、嬌生慣養。不過，也有網友出面幫忙平反，PO出查爾斯仍是王儲時「被邀約喝啤酒」的影片，他機智幽默的反應被大讚超親民，向他提出邀約的英國市民更是直接查爾斯被圈粉。

▲查爾斯三世成為國王前的舊影片爆紅，被邀喝啤酒「親民反應」超圈粉。（圖／翻攝自TikTok）

根據《紐約郵報》報導，英國伯明罕36歲市民沃克（Daniel Walker）受訪表示，他今年7月28日在大英國協運動會開幕式當天遇到當時仍是王儲身分的查爾斯三世，「我剛下班，正想著要和朋友去喝一杯，想著想著就突然看到了他。」沃克靈機一動地想，「如果要去小酌，或許我可以問他是否也想喝一杯。」

旁觀者古德（Andrew Gould）正好拍到沃克「邀查爾斯喝酒」的14秒畫面，其中查爾斯向人群揮手，沃克突然問「查爾斯，要去喝杯啤酒嗎？」查爾斯似乎沒聽清楚或還沒反應過來，「什麼？」沃克又再問了一次「要不要去喝杯啤酒？」查爾斯這次眼睛一亮立刻回答，「地點在哪？」讓全場民眾大笑出聲。

查爾斯原本邁步準備離開，結果又轉過頭開玩笑地說，「你幫我推薦個地方吧。」這段影片上傳TikTok後累計超過880萬次觀看數，有網友在底下留言稱，「我有幸見過他2次，他私底下很接地氣又幽默。」

▲查爾斯三世即位當天，被拍到不耐煩地指使現場人員清理桌面，引發爭議。（圖／翻攝推特）

邀查爾斯喝酒的沃克表示，他很驚訝查爾斯貴為王儲竟然會答應這種「非正統」的提議，「我簡直不敢相信，因為我以為他不會回應我。」更令他難以忘懷的是，維安人員事後請沃克稍等一下，因為查爾斯想見他一面，查爾斯在離場前主動伸出手和沃克握手，問他做什麼工作，還用英國俚語說他是個道地的伯明罕小伙，並祝福他一切都好。

沃克說，經過這次交流，他看見查爾斯「人性的一面」因此更加喜歡查爾斯了，「人們看不到他做過的所有好事，因為他們總在尋找負面事跡，但我很尊敬他。我希望之後他還會記得要一起喝的那杯啤酒，真是太不可思議了。我也可以請客，順便祝他換『新工作』能一切好運。」

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