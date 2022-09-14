　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

查爾斯國王不是臭脾氣！被邀喝一杯　幽默反應「超接地氣」秒圈粉

@andrewgould6 go for beer Charles #prince #king #goforbeer #laugh #ask #question #lol #royal #charles #princecharles #commenwelthgames #birmingham #birmingham2022 #birminghamuk  original sound - Andrew Gould

記者張寧倢／編譯

英國新即位國王查爾斯三世（King Charles III）在短短4天接連被拍到2次脾氣暴躁、不耐煩的態度，引發外界揣測他傲慢、嬌生慣養。不過，也有網友出面幫忙平反，PO出查爾斯仍是王儲時「被邀約喝啤酒」的影片，他機智幽默的反應被大讚超親民，向他提出邀約的英國市民更是直接查爾斯被圈粉。

▲▼查爾斯三世成為國王前的舊影片爆紅，被邀喝啤酒「親民反應」超圈粉。（圖／翻攝自TikTok）

▲查爾斯三世成為國王前的舊影片爆紅，被邀喝啤酒「親民反應」超圈粉。（圖／翻攝自TikTok）

根據《紐約郵報》報導，英國伯明罕36歲市民沃克（Daniel Walker）受訪表示，他今年7月28日在大英國協運動會開幕式當天遇到當時仍是王儲身分的查爾斯三世，「我剛下班，正想著要和朋友去喝一杯，想著想著就突然看到了他。」沃克靈機一動地想，「如果要去小酌，或許我可以問他是否也想喝一杯。」

旁觀者古德（Andrew Gould）正好拍到沃克「邀查爾斯喝酒」的14秒畫面，其中查爾斯向人群揮手，沃克突然問「查爾斯，要去喝杯啤酒嗎？」查爾斯似乎沒聽清楚或還沒反應過來，「什麼？」沃克又再問了一次「要不要去喝杯啤酒？」查爾斯這次眼睛一亮立刻回答，「地點在哪？」讓全場民眾大笑出聲。

查爾斯原本邁步準備離開，結果又轉過頭開玩笑地說，「你幫我推薦個地方吧。」這段影片上傳TikTok後累計超過880萬次觀看數，有網友在底下留言稱，「我有幸見過他2次，他私底下很接地氣又幽默。」

▲▼查爾斯三世即位當天，被拍到揮舞著腫如香腸的手指，不耐煩地指使現場人員清理桌面。（圖／翻攝推特）

▲查爾斯三世即位當天，被拍到不耐煩地指使現場人員清理桌面，引發爭議。（圖／翻攝推特）

邀查爾斯喝酒的沃克表示，他很驚訝查爾斯貴為王儲竟然會答應這種「非正統」的提議，「我簡直不敢相信，因為我以為他不會回應我。」更令他難以忘懷的是，維安人員事後請沃克稍等一下，因為查爾斯想見他一面，查爾斯在離場前主動伸出手和沃克握手，問他做什麼工作，還用英國俚語說他是個道地的伯明罕小伙，並祝福他一切都好。

沃克說，經過這次交流，他看見查爾斯「人性的一面」因此更加喜歡查爾斯了，「人們看不到他做過的所有好事，因為他們總在尋找負面事跡，但我很尊敬他。我希望之後他還會記得要一起喝的那杯啤酒，真是太不可思議了。我也可以請客，順便祝他換『新工作』能一切好運。」

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵影片曝光

英王查爾斯又發飆！　簽名拿到漏水筆：受不了這該死的東西

查爾斯專屬「皇家密碼」曝光！別領帶上低調亮相　英媒揭背後含意

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
現場示意圖！　法官魂斷池有山「墜落路徑」曝
兒童染Omicron爆發腦炎！　三總找到「致病關鍵」
iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！　他1招解　
快訊／PLG球星罹癌！　球團安排第三階段化療
68歲男「激戰18歲嫩妹」！3分鐘馬上風亡　口袋見壯陽藥
抓到了！周玉蔻電台遭放「驚喜禮盒」　2天前才闖進咬人
中鋼、台電考試上百人作弊！　員工當槍手「削1.2億」
LIVE／法官墜谷亡！疑這理由不求救　跑山獸點關鍵錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

台灣政策法將審議　葛來儀曝1情況恐釀「重大危機」

每年吃掉電費四分之一！　這5種「電力吸血鬼」超驚人

德仁天皇「收到英王室邀請函」！將出席女王國葬　繼位後首次出訪

印度猴群又殺人！5歲男童「屋頂逃命」墜樓摔死　3個月內第4死

查爾斯國王不是臭脾氣！被邀喝一杯　幽默反應「超接地氣」秒圈粉

創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

遊樂園「宇宙飛船」升空突然墜地　12歲童重摔脊椎受傷畫面曝光

女王親自打造靈車！透明大玻璃設計超貼心：讓民眾清楚看最後一眼

美國大學驚傳「包裹爆炸」緊急疏散！　FBI加入調查

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

台灣政策法將審議　葛來儀曝1情況恐釀「重大危機」

每年吃掉電費四分之一！　這5種「電力吸血鬼」超驚人

德仁天皇「收到英王室邀請函」！將出席女王國葬　繼位後首次出訪

印度猴群又殺人！5歲男童「屋頂逃命」墜樓摔死　3個月內第4死

查爾斯國王不是臭脾氣！被邀喝一杯　幽默反應「超接地氣」秒圈粉

創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

遊樂園「宇宙飛船」升空突然墜地　12歲童重摔脊椎受傷畫面曝光

女王親自打造靈車！透明大玻璃設計超貼心：讓民眾清楚看最後一眼

美國大學驚傳「包裹爆炸」緊急疏散！　FBI加入調查

他許願好市多進這款月餅「真心好吃」！網友狂+1：終於有人發聲了

看好晶圓雙雄　外資上調台積電、聯電目標價

學術醜聞頻傳　寫論文其實不難！

快訊／台中歇業早餐店突傳爆炸聲！冰箱「被炸到開花」玻璃全碎

街友血壓高...衝手機急救站求援　善心老闆娘：救手機更救人！

心碎現場示意圖！法官魂斷池有山　登山杖曝「墜百米深谷路徑」

3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

揪圖開訂了！「龜記買1送1、CoCo第2杯半價」外送平台限定喝

基隆民宅藏天九牌賭場　警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

賈靜雯撞臉《魷魚》李政宰千金女友！　「自己看也嚇到」驚到出包

國際熱門新聞

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

小蛇藏耳朵內「張嘴扭動」！醫師狂夾失敗

查爾斯又發飆！　簽名拿到漏水筆：受不了這該死的東西

8月通膨率高於預期　美股重挫1276點

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

靠真子公主積蓄度日！尪還想接母到美國　婆媳關係破裂　

騎士硬闖平交道遭輾斃　40秒驚悚片曝

普丁下台連署名單增至47人　地理範圍顯著擴大

最後一次飛行　女王靈柩抵達倫敦

他遭23小黃拒載　罵只想騙外國人

烏「趕時間」選9月絕地大反攻　關鍵原因曝

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

更多熱門

相關新聞

英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」

英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，載著女王靈柩的英國皇家空軍專機13日自愛丁堡飛抵倫敦，完成女王最後一趟飛行，約3小時的旅程有超過500萬人追蹤，其中479萬人在線上觀看，另有25萬人在YouTube觀看，打破美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時創下的紀錄，刷新航班追蹤網站Flightradar24史上新高。

查爾斯又發飆！　簽名拿到漏水筆：受不了這該死的東西

查爾斯又發飆！　簽名拿到漏水筆：受不了這該死的東西

最後一次飛行　女王靈柩抵達倫敦

最後一次飛行　女王靈柩抵達倫敦

女王駕崩　國王萬歲

女王駕崩　國王萬歲

英國女王陪葬品料「只帶這2件珠寶」

英國女王陪葬品料「只帶這2件珠寶」

關鍵字：

英國國王查爾斯三世Charles查爾斯英國王室英國女王

讀者迴響

熱門新聞

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面