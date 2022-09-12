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查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

▲▼查爾斯三世在宣誓即位的儀式上被拍到「咬牙切齒」不耐煩的模樣，引發批評。（圖／翻攝自推特）

▲英國新任國王查爾斯三世在宣誓即位的儀式上被拍到「咬牙切齒」不耐煩的模樣，引發批評。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後，長子登基為新國王查爾斯三世（King Charles III），不過，查爾斯在即位儀式上卻2度被拍到對工作人員露出不耐煩的態度，不僅做出揮舞的手勢，還瞪眼、咬牙暗示要求助手快點清空桌面，而他要求撤下的是兒子威廉和哈利送的墨水瓶和鋼筆盤。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，查爾斯三世10日出席登基會議（Accession Council），即位為英國國王，然而，當天他卻2度被拍到表現出「不耐煩」。影片中可見，查爾斯不斷做出手勢揮舞，要求助手們趕緊撤掉鋼筆盤和墨水瓶，當他坐下來開始簽署誓言時，發現鋼筆盤還在桌面上，他更是不耐煩地瞪大眼睛、咬牙切齒地暗示要人立刻拿走，簽完文件後丟在桌上也發出較大聲響。

據報導，查爾斯要求撤下的這2樣物品都是他的兒子威廉王子和哈利王子送給他的，查爾斯不耐煩的相關影片已在推特上成為熱門話題，其中1則短片累計至少2500萬次觀看。有網友嘲諷地說，「僕人們必須為我清桌子，不該要我自己動手」、「皇家的象徵，『把這該死的東西移開』」、「得按照你的意思開始」。部分人士嚴厲批評，查爾斯三世的行為顯示出他的傲慢、王子病。

▼查爾斯三世簽署文件2度不耐煩的完整影片。

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