創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

▲ 英國女王靈柩抵達倫敦。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩,載著女王靈柩的英國皇家空軍專機13日自愛丁堡飛抵倫敦,完成女王最後一趟飛行,約3小時的旅程有超過500萬人追蹤,其中479萬人在線上觀看,另有25萬人在YouTube觀看,打破美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時創下的紀錄,刷新航班追蹤網站Flightradar24史上新高。

Final flight of Queen Elizabeth II sets all-time flight tracking record.



Between web, apps, and live stream, 5 million people followed the flight from Edinburgh to RAF Northolt on Flightradar24. https://t.co/sCCrSadVLk pic.twitter.com/sdE9VMyH8f