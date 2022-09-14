創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

▲ 英國女王靈柩抵達倫敦。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，載著女王靈柩的英國皇家空軍專機13日自愛丁堡飛抵倫敦，完成女王最後一趟飛行，約3小時的旅程有超過500萬人追蹤，其中479萬人在線上觀看，另有25萬人在YouTube觀看，打破美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時創下的紀錄，刷新航班追蹤網站Flightradar24史上新高。

Final flight of Queen Elizabeth II sets all-time flight tracking record.



Between web, apps, and live stream, 5 million people followed the flight from Edinburgh to RAF Northolt on Flightradar24. https://t.co/sCCrSadVLk pic.twitter.com/sdE9VMyH8f — Flightradar24 (@flightradar24) September 13, 2022

根據《路透》及Flightradar24，這架英國皇家空軍波音C17A全球霸王（Globemaster）13日在愛丁堡機場啟動應答機後，1分鐘內就湧入600萬人在Flightradar24網站上試圖點擊該航班，遠遠超過裴洛西訪台時創下的220萬人紀錄，為該網站帶來空前壓力。

喬治六世國王1952年逝世後，伊莉莎白二世搭乘英航前身英國海外航空（BOAC）的阿爾戈號（Argonaut）「亞特蘭大」（Atalanta）返國，成為她繼位後第一趟飛行。Flightradar24發言人表示，時隔70年後，女王的最後一趟飛行成為該網站迄今最多人追蹤的航班，且可能穩居榜首很長一段時間。

根據BBC，女王靈柩13日晚間6時許抵達倫敦後以轎車運往白金漢宮，14日下午2時將以公開遊行方式，由國王查爾斯三世（Charles III）引領隊伍，從白金漢宮移靈至西敏宮，開放民眾瞻仰4天，19日舉行國葬。