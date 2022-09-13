查爾斯專屬「皇家密碼」曝光！別領帶上低調亮相　英媒揭背後含意

▲ 查爾斯三世10日現身時領帶上別著鑲鑽的CR別針。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世逝世後，印有女王肖像的英鎊及郵票等都須改版，皇家密碼也將從女王的「ER」改成國王查爾斯三世（King Charles III）的新密碼。而他10日宣誓繼位成為新君主，低調在領帶上別了一枚「CR」別針，暴露新的皇家密碼，未來將深入英國人民日常生活。

英國每名君主都有專屬的皇家密碼（Royal Cypher），最常出現在隨處可見的紅色郵筒上，也會印在政府建築、國家文件、郵票及王室工作人員的制服上。女王的密碼為「ER」，代表Elizabeth Regina，Regina在拉丁文中意指女王，也可寫作「EIIR」，代表伊莉莎白二世（Elizabeth Regina II）。

隨著女王逝世，查爾斯三世登基為王，皇家密碼勢必更改，他10日宣誓繼位時身上一個細節也顯露端倪。照片可見他身穿一襲黑西裝，黑色領帶上有一枚鑲鑽的「CR」字樣別針，頂部和一頂王冠交織。綜合英媒報導，CR代表的是Charles Rex，Rex就是拉丁文中的國王，儘管這媒別針小到被許多人忽略，但CR就是查爾斯的皇家密碼。

不論是否是王室粉絲，君主交替都將對英國人民的生活帶來些許影響。英國皇家郵政的郵筒皆印有設立當時在位君主的密碼，目前全英國逾10萬個郵筒印著EIIR，不太可能被拆除，現今英國街頭上也仍可看見印有女王父親喬治六世國王密碼「GR」的郵筒，不過未來新設的郵筒就會印上查爾斯的密碼，這項標記也會出現在鈔票、護照等物品上，就連警察制服也是。

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