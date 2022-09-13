長江旱情4／烈日灼傷屈原故鄉　臍橙皮焦「價錢不跌反漲」

記者任以芳／宜昌報導

湖北省宜昌市秭歸縣歸州鎮是戰國時代詩人屈原的故鄉，也是楚國發源地，好山好水秭歸縣也號稱「大陸臍橙第一鎮」，這裡一年四季盛產鮮橙，家家戶戶因此致富。但《東森新媒體ETtoday》記者今年九月實際採訪，發現臍橙果園受到乾旱影響，不少果皮出現曬傷情況。屈原第69代孫屈家明告訴記者，「今年受到乾旱影響，果子收成至少影響三成左右，不過產量少了，價格卻抬高了。

▲湖北宜昌秭歸縣是屈原故鄉，今年將水位下降收成受乾旱影響。（圖／記者任以芳攝）

屈原故鄉盛產「臍橙」家家致富

有「西峽明珠」之稱的歸州鎮，地處巫峽和西陵峽之間，緊靠三峽最舒緩的江面，獨特的峽江小氣候，這裡出產的臍橙，皮薄汁多又香甜。

歸州鎮黨委書記劉卓介紹，「萬古寺村柑橘種植面積有3800畝，柑橘年產值8千萬人民幣，換算上億台幣。秭歸縣臍橙有30多個品種，一年四季都盛產鮮橙，號稱『中國臍橙第一鎮』。」

當地果農熱情推薦自家「臍橙」有如致富果、黃金果，經過數十年種植、改良接架技術，當地「臍橙」一年四季有不同主打品種。像是春天倫挽、夏天夏橙、秋天九月紅、冬天紐荷爾，以內銷為主。

▲ 屈原形象代言「臍橙」伴手禮。（圖／記者任以芳攝）

當地「臍橙」產銷班採取村民集資，扭轉土地運用，合作社加上電商打通路，有果大家一起種，賣出後一起分紅。幾年下來慢慢累積財富，平均一戶人家每季收入有十多萬（單位：人民幣，同下），換算近50萬台幣。

近年，秭歸縣歸州鎮果農們繼續轉型，「農產品變成商品」，設計「Q版臍橙」卡通形象，包裝成各式各項伴手禮，連手提袋也強調是屈原故鄉。另外，向家灣村農民製作屈原釀酒，包裝精緻古色古香，一瓶賣15元，約70多塊台幣，廣受年輕族群喜愛。

▼ 烈日灼傷屈原故鄉，臍橙果皮連續高溫曬傷。（圖／記者任以芳攝）

旱情！烈日灼傷屈原故鄉

屈原故鄉種植橘子的歷史長達2000多年，古時候秭歸縣把橘子樹當作家庭觀賞樹。直到60、70年代開始種植廣柑，但口感還好，市場價格不高；80年代村民嘗試轉型，引進臍橙；90年代臍橙只能在冬天採收一季，經過多年改良，全村一年四季都有橘子收成。

秭歸鄉歸州鎮萬古寺村屈原第69代孫屈家明向記者介紹臍橙特色，果子外觀有一個像肚臍眼特徵，改良後果實已經沒有籽，口感香甜水分多，市場價格越賣越好，至今在全大陸臍橙打出知名度。

但今年下半年臍橙收成受乾旱影響，當地連續一個多月40多度高溫，《東森新媒體ETtoday》記者實際探訪發現不少果子還沒成熟已經曬傷，果葉也不油亮，缺少水分狀態。以往都靠天然降水，村民要自己去抽取江水灌溉，導致果樹生長受影響。

▼ 臍橙果園缺水。（圖／記者任以芳攝）

▲ 秭歸鄉歸州鎮萬古寺村屈原第69代孫屈家明。（圖／記者任以芳攝）

屈家明指出，「今年乾旱對橙子長勢不是很充分，橙子出現發黃，估計之後下雨到下一季有裂果現象，估計收成減產約30%左右，。」

今年收入會不會下降？屈家明說，「應該不會降，因為產量少價格反而提高。」網路銷售利潤會再好一些，按照臍橙品質銷售，最好價錢一箱出售有80、90塊錢。」

他進一步說，臍橙是大家發家致富的支柱產業，也是我們的黃金果。比如像家家戶戶賣得最好時候超過7成，價格是33塊多以上，最普通是5塊。

▲秭歸鄉屈原祠是屈原故鄉最重要的祠堂。（圖／記者任以芳攝）

走進屈原故鄉-屈氏後裔1300多人

來到秭歸鄉屈原祠是屈原故鄉最重要的祠堂，外觀由紅白色組成，三面牌樓，六柱五間和三級壓頂這些建築的特色。遊客來屈原祠遵循古禮，敬獻蘭草紀念屈原。當地每年農歷五月初五屈原忌日，設祭壇、划龍舟、游江招魂，發揚端午節歷史文化精神。

秭歸鄉萬古寺村位於歸州鎮香溪河東，明末清初香溪河流域31個姓氏家族在此建一寺廟，為紀念屈原精神取名萬古寺。這裡保留屈氏後裔聚居地，有「中華屈氏第一村」的美譽。全村居住屈氏後裔1300多人，家家敬奉屈原銅像為先祖。

▼遊客來屈原祠遵循古禮，敬獻蘭草紀念屈原 。（圖／記者任以芳攝）

▲秭歸鄉歸州鎮萬古寺村收藏珍貴屈氏族譜。（圖／記者任以芳攝）

秭歸鄉歸州鎮萬古寺村主任屈家明是屈原第69代孫，他向媒體團展示「屈氏家族譜」多達三十多本，最珍貴的追溯到清朝時期。

屈家明說，「今年六月秭台兩地屈氏後裔相聚『雲端』，和台灣彰化屈氏後裔等人共150多人一起視訊慶祝端午節。」往年雙方都會交流，自己也去過台灣印象非常好，近年受疫情影響改成線上交流，兩岸追尋先祖根源的心不變。



