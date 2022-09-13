　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長江旱情4／烈日灼傷屈原故鄉　臍橙皮焦「價錢不跌反漲」

記者任以芳／宜昌報導

湖北省宜昌市秭歸縣歸州鎮是戰國時代詩人屈原的故鄉，也是楚國發源地，好山好水秭歸縣也號稱「大陸臍橙第一鎮」，這裡一年四季盛產鮮橙，家家戶戶因此致富。但《東森新媒體ETtoday》記者今年九月實際採訪，發現臍橙果園受到乾旱影響，不少果皮出現曬傷情況。屈原第69代孫屈家明告訴記者，「今年受到乾旱影響，果子收成至少影響三成左右，不過產量少了，價格卻抬高了。

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖北宜昌秭歸縣是屈原故鄉，今年將水位下降收成受乾旱影響。（圖／記者任以芳攝）

屈原故鄉盛產「臍橙」家家致富

有「西峽明珠」之稱的歸州鎮，地處巫峽和西陵峽之間，緊靠三峽最舒緩的江面，獨特的峽江小氣候，這裡出產的臍橙，皮薄汁多又香甜。

歸州鎮黨委書記劉卓介紹，「萬古寺村柑橘種植面積有3800畝，柑橘年產值8千萬人民幣，換算上億台幣。秭歸縣臍橙有30多個品種，一年四季都盛產鮮橙，號稱『中國臍橙第一鎮』。」

當地果農熱情推薦自家「臍橙」有如致富果、黃金果，經過數十年種植、改良接架技術，當地「臍橙」一年四季有不同主打品種。像是春天倫挽、夏天夏橙、秋天九月紅、冬天紐荷爾，以內銷為主。

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 屈原形象代言「臍橙」伴手禮。（圖／記者任以芳攝）

當地「臍橙」產銷班採取村民集資，扭轉土地運用，合作社加上電商打通路，有果大家一起種，賣出後一起分紅。幾年下來慢慢累積財富，平均一戶人家每季收入有十多萬（單位：人民幣，同下），換算近50萬台幣。

近年，秭歸縣歸州鎮果農們繼續轉型，「農產品變成商品」，設計「Q版臍橙」卡通形象，包裝成各式各項伴手禮，連手提袋也強調是屈原故鄉。另外，向家灣村農民製作屈原釀酒，包裝精緻古色古香，一瓶賣15元，約70多塊台幣，廣受年輕族群喜愛。

▼ 烈日灼傷屈原故鄉，臍橙果皮連續高溫曬傷。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

旱情！烈日灼傷屈原故鄉

屈原故鄉種植橘子的歷史長達2000多年，古時候秭歸縣把橘子樹當作家庭觀賞樹。直到60、70年代開始種植廣柑，但口感還好，市場價格不高；80年代村民嘗試轉型，引進臍橙；90年代臍橙只能在冬天採收一季，經過多年改良，全村一年四季都有橘子收成。

秭歸鄉歸州鎮萬古寺村屈原第69代孫屈家明向記者介紹臍橙特色，果子外觀有一個像肚臍眼特徵，改良後果實已經沒有籽，口感香甜水分多，市場價格越賣越好，至今在全大陸臍橙打出知名度。

但今年下半年臍橙收成受乾旱影響，當地連續一個多月40多度高溫，《東森新媒體ETtoday》記者實際探訪發現不少果子還沒成熟已經曬傷，果葉也不油亮，缺少水分狀態。以往都靠天然降水，村民要自己去抽取江水灌溉，導致果樹生長受影響。

▼ 臍橙果園缺水。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 秭歸鄉歸州鎮萬古寺村屈原第69代孫屈家明。（圖／記者任以芳攝）

屈家明指出，「今年乾旱對橙子長勢不是很充分，橙子出現發黃，估計之後下雨到下一季有裂果現象，估計收成減產約30%左右，。」

今年收入會不會下降？屈家明說，「應該不會降，因為產量少價格反而提高。」網路銷售利潤會再好一些，按照臍橙品質銷售，最好價錢一箱出售有80、90塊錢。」

他進一步說，臍橙是大家發家致富的支柱產業，也是我們的黃金果。比如像家家戶戶賣得最好時候超過7成，價格是33塊多以上，最普通是5塊。

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲秭歸鄉屈原祠是屈原故鄉最重要的祠堂。（圖／記者任以芳攝）

走進屈原故鄉-屈氏後裔1300多人

來到秭歸鄉屈原祠是屈原故鄉最重要的祠堂，外觀由紅白色組成，三面牌樓，六柱五間和三級壓頂這些建築的特色。遊客來屈原祠遵循古禮，敬獻蘭草紀念屈原。當地每年農歷五月初五屈原忌日，設祭壇、划龍舟、游江招魂，發揚端午節歷史文化精神。

秭歸鄉萬古寺村位於歸州鎮香溪河東，明末清初香溪河流域31個姓氏家族在此建一寺廟，為紀念屈原精神取名萬古寺。這裡保留屈氏後裔聚居地，有「中華屈氏第一村」的美譽。全村居住屈氏後裔1300多人，家家敬奉屈原銅像為先祖。

▼遊客來屈原祠遵循古禮，敬獻蘭草紀念屈原  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022湖北專題,秭歸縣,臍橙,屈原故鄉 。（圖／記者任以芳攝）

▲秭歸鄉歸州鎮萬古寺村收藏珍貴屈氏族譜。（圖／記者任以芳攝）

秭歸鄉歸州鎮萬古寺村主任屈家明是屈原第69代孫，他向媒體團展示「屈氏家族譜」多達三十多本，最珍貴的追溯到清朝時期。

屈家明說，「今年六月秭台兩地屈氏後裔相聚『雲端』，和台灣彰化屈氏後裔等人共150多人一起視訊慶祝端午節。」往年雙方都會交流，自己也去過台灣印象非常好，近年受疫情影響改成線上交流，兩岸追尋先祖根源的心不變。

▲▼ 2022湖北宜昌專題，屈原故鄉、余光中題詩 。（圖／記者任以芳攝）
 

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊
代理教師遭霸凌暴瘦輕生亡　哥：妹妹無路可走
余天「連2天現身醫院」　小中風+走不出喪女之痛…恐慌症纏身
陳時中遭爆盜圖！滷肉飯文2照撞部落客　小編164字緊急道歉
今將三颱共舞！颱風製造機趕進度　後期更熱鬧
新北家防官「哀求式」求愛愛！女護理師吞下怒告　上訴結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長江旱情4／烈日灼傷屈原故鄉　臍橙皮焦「價錢不跌反漲」

長江旱情3／體驗「遊輪走水電梯」　這城市水電充足！夜經濟超火

公司中秋包水餃變「黑暗料理PK」　吃出水龍頭驚呆網：用嘴拆恐怖箱

男子送女友353萬豪車「分手要求歸還加利息」　法院判支持原因曝

慎入！飆車仔重摔被輾爆　身首異處斷兩截

48秒就睡著！23歲正妹有「睡美人基因」　醫一看搖頭：無法治癒

短褲妹國道路肩爽遛狗！身後黑車緊跟保護　原因曝網拳頭硬了

臨近20大！北京炸出3條獨立傳播鏈　3高校爆群聚共96人確診

月球究竟有沒有水？　陸研究發現月表土壤「存在高含量水」

傳訊正妹租客「叔叔來陪妳」！60歲房東A片邀啪啪…釣出一票苦主

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

許老三又偷玩媽媽手機「洩她張嘴睡照」　小S還遭光腳踩頭..氣喊：壞掉了！

長江旱情4／烈日灼傷屈原故鄉　臍橙皮焦「價錢不跌反漲」

長江旱情3／體驗「遊輪走水電梯」　這城市水電充足！夜經濟超火

公司中秋包水餃變「黑暗料理PK」　吃出水龍頭驚呆網：用嘴拆恐怖箱

男子送女友353萬豪車「分手要求歸還加利息」　法院判支持原因曝

慎入！飆車仔重摔被輾爆　身首異處斷兩截

48秒就睡著！23歲正妹有「睡美人基因」　醫一看搖頭：無法治癒

短褲妹國道路肩爽遛狗！身後黑車緊跟保護　原因曝網拳頭硬了

臨近20大！北京炸出3條獨立傳播鏈　3高校爆群聚共96人確診

月球究竟有沒有水？　陸研究發現月表土壤「存在高含量水」

傳訊正妹租客「叔叔來陪妳」！60歲房東A片邀啪啪…釣出一票苦主

台中北屯12單「雅敦盛品」　崗石藝墅新案藏身綠海

世界冠軍大學長來了！林昱珉驚喜應援U18　上週10K奪MVP

小蠻牛成球王、納達爾持平第3　喬科維奇被扣積分滑至世界第7

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

吃水煮餐減肥很健康？營養師曝6大壞處　小心皮膚變差還容易餓

美官員：俄軍放棄哈爾科夫大量占領區　官兵越邊境逃回俄國

全球頭號毒梟魔爪伸入台灣　台美合作殲滅查扣230kg「毒品之王」

張育成轉戰紅襪放眼明年　美媒分析最適合定位

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

朱軒洋消失2個月爆復出！　已接下《暴走女外科2》…解約內幕曝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

大陸熱門新聞

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

公司中秋包水餃　竟變黑暗料理PK

男送353萬車分手要歸還　法院支持

48秒就睡著！23歲正妹有「睡美人基因」

長江旱情3/體驗「遊輪水電梯」夜經濟

飆車仔被輾爆　身首異處斷兩截飛拋

長江旱情4/烈日灼傷屈原故鄉

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

正妹護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室洩獸慾被同事發現

滑玻璃溜滑梯一半下雨　眾人噴飛1死6傷

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

傳訊正妹租客一晚多少錢　60歲房東傳A片邀啪啪

男抽皮帶狂鞭討債女！路人驚：是醫院院長

更多熱門

相關新聞

長江旱情3/體驗「遊輪水電梯」夜經濟

長江旱情3/體驗「遊輪水電梯」夜經濟

今年大陸長江流域從6月開始出現異常乾旱，各地飆高溫、缺水缺電，湖北宜昌去年新開闢的夜遊長江未受影響，帶動整體城市夜經濟。《東森新媒體ETtoday》記者實際搭乘長江10號遊輪， 體驗兩岸城市燈光秀，其中「船過葛洲壩船閘」是重頭戲，大約20分鐘快速上升到10層樓高，水漲船高有如搭電梯，帶您一塊體驗。

長江旱情2/台商「揭秘」為何落戶水電之都

長江旱情2/台商「揭秘」為何落戶水電之都

長江旱情1／直擊！汛期反枯61年來最嚴重

長江旱情1／直擊！汛期反枯61年來最嚴重

北上打拼…少年騎車撞破頭魂斷三峽

北上打拼…少年騎車撞破頭魂斷三峽

湖北宜昌「水清魚生」復育有成

湖北宜昌「水清魚生」復育有成

關鍵字：

湖北宜昌三峽大壩五級船閘土家族缺水乾旱水電臍橙

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

房東最愛「房客職業」竟是它！

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

超級路霸一停700天！今遭拖吊

反骨酷炫串通泰國店員「抓女友到柬埔寨」

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

將三颱共舞！9縣市豪大雨　南瑪都估今生成

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

網紅自摸私密片瘋傳！落淚認「分手被爆出」

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」

iOS 16要來了！13日更新前5注意事項必看

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面