長江旱情3／體驗「遊輪走水電梯」　這城市水電充足！夜經濟超火

記者任以芳／宜昌報導

今年大陸長江流域從6月開始出現異常乾旱，各地飆高溫、缺水缺電，湖北宜昌去年新開闢的夜遊長江未受影響，帶動整體城市夜經濟。《東森新媒體ETtoday》記者實際搭乘長江10號遊輪， 體驗兩岸城市燈光秀，其中「船過葛洲壩船閘」是重頭戲，大約20分鐘快速上升到10層樓高，水漲船高有如搭電梯，帶您一塊體驗。

湖北第二大城市宜昌是鄂西生態文化旅遊圈核心城市，也是長江經濟帶的重要節點城市，因為地處葛洲壩、三峽大壩之間，宜昌也號稱「水電之鄉」，擁有得天獨厚的發展夜經濟實力。

▲ 湖北宜昌長江三峽遊輪中心。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者走訪宜昌長江三峽遊輪中心，耗資4.2億（單位：人民幣，同下），岸線總長約3公里，年遊客吞吐量200萬人次。主要功能遊輪靠泊補給、遊客觀光、旅遊中轉集散等。

其中，2019年下水的長江三峽十號豪華遊輪，是最新一代遊輪，總投資6000萬元，是長江三峽五號升級版，船長87米，型寬14.4米，可載客1000人，主打宜昌三峽兩壩（葛洲壩、三峽大壩）一峽（西陵峽）旅行，成為宜昌旅遊的新亮點，但近年受疫情影響，去年11月轉型增加「夜遊經濟」。

▼長江三峽十號遊輪歌舞表演 。（圖／記者任以芳攝）

實際採訪長江三峽十號-「宜昌到葛洲壩夜遊長江內河奢華短途觀光」，一張門票是143元，換算台幣630元左右。沿途可欣賞宜昌河岸夜景，體驗過葛洲壩船閘。船艙有四層，第一層啟航後先安排歌舞實境秀表演，約30分鐘後，遊客上三樓免費甲板區看宜昌城市夜景。

長江三峽十號工作人員也向記者介紹，「遊客想要私密空間可以選擇露天餐廳、私人豪華包房。VIP包間沙發區和獨立觀景陽台，包場一晚450元，換算台幣近2千元，可容納一家大小約6到7人。」

▼ 長江三峽十號遊輪頂級休息區。（圖／記者任以芳攝）

▲宜昌水電充足，去年底推出長江內河遊輪城市燈光秀。（圖／記者任以芳攝）

遊輪夜景來回行程大約是2個多小時，前半段欣賞宜昌城市夜景，長江內河沿岸有不同主題活動燈光秀，所有高樓大廈光影經過整體視覺設計，走中國優雅風，江邊小山丘也有燈光布景，漸層綠色光影搭配月光，十分優美。

不少遊客好奇，今年長江流域部分城市缺水又缺電，為何宜昌「夜遊」經濟不受影響？長江十號遊輪工作人員解釋，「遊客看到沿岸光影秀採取環保材質，全是節能LED裝置，碳排放比起傳統少一半以上。」

▲長江三峽十號遊輪關閘門 。（圖／記者任以芳攝）

搭乘長江三峽十號不只欣賞勝燈光秀，重頭戲還有過葛洲壩船閘，遊客體驗逆水而上奇妙快感。遊輪通過厚重的閘門，進入狹窄的停靠區，遊客直接貼近葛洲壩閘區，親眼觀看人字形閘門關閉，很有臨場感。

緊接著船閘區開始注水，水位逐漸升高，落差大約十層樓高，笨重的遊輪透過「水漲船高」一路往上走，輕鬆通過葛洲壩船閘，過程大約20分鐘時間。

來自東北吳先生受訪時說，「第一次搭船過水壩非常刺激，尤其是注水時，遊輪慢慢往上抬昇，感覺很特別，有如搭電梯。」

▲湖北宜昌新開發西霸夜市 。（圖／記者任以芳攝）

體驗遊輪夜遊行，宜昌去年底開闢「西壩夜市」也是新興觀光景點。位置在「萬里長江第一壩」葛洲壩緊密相連的長江西壩島之上，面積大約是2平方公里，自古是宜昌八景之一赤磯釣艇所在地，現有更三江橋、至喜長江大橋兩座跨江大橋聯通宜昌主城區。

走進西霸夜市馬上感受人間煙火味，這裡有不少露天餐廳，匯聚各式各樣「老宜昌十大名菜」、「老西壩」特色美食餐飲。還有特色手工藝品街區和其他娛樂攤位，很有宜昌特色。

▲湖北宜昌西壩夜市帶動「夜經濟」。（圖／記者任以芳攝）

夜市工作人員表示，「西壩夜市」剛開張不到一年時間，儘管受到疫情影響，假日客流量還是比較大，多半宜昌市民或是周邊城市度假遊客居多。」

如今疫情邁入第三年，大陸嚴格執行「清零」政策，加上今年大旱缺水電，許多城市觀光受到衝擊，唯獨「壩寶」宜昌的夜經濟穩定發展，加上一年多來防疫都是低風險區， 觀光產業逐漸復甦，但業者還是希望政府能再放寬，讓失去消費人潮能慢慢補回來。