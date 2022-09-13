「霹靂雲警素還真」　雲林縣警局門口超酷公仔亮相

▲雲林縣警局大門意象之「霹靂雲警-素還真」大型公仔揭彩儀式，象徵雲林縣警察局全體同仁學習素還真之精神。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（13）日下午舉行「霹靂雲警-素還真」大型公仔揭彩儀式，以創意造型之氣球飛升，伴以由上飄下之彩花、彩帶，將整場儀式熱鬧展現，同時象徵雲林縣警察局全體同仁學習素還真之精神，勇於任事，不怕事，對待民眾具有同理心，給予廣大民眾正面的形象。

揭彩儀式由雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長沈宗隆、霹靂布袋戲董事長黃強華、警友會理事長吳政憲、警察局長李謀旺及雲科大廖教授擔任揭彩人。大型素還真公仔獲得霹靂布袋戲黃董事長同意授權，並製作限量小公仔，舉凡警員破案或有服務民眾之優良事蹟，即能獲得小公仔。

雲林縣政府感念霹靂布袋戲已故前董事長黃文擇一生型塑素還真正義使者之形象，由縣長張麗善成立打詐地方政府隊，依此大型公仔作為打詐大使之開頭，推行「反詐騙-識詐」宣導，將素還真忍辱負重，默默付出，不遺餘力，不求回報之精神，繼續傳承至每位警員心中。

雲林縣張麗善表示，警察局原就是讓人感到嚴肅的地方，也是守護鄉親生命安全重要的地方，近年來雲林縣警局歷屆局長的領導下無論治安或交通甚至暴力、詐騙、毒品防制不遺餘力，率領警員除暴安良讓鄉親過平安的日子。在李謀旺局長徵求霹靂公司同意授權下，以素還真再創成為霹靂雲警公仔，真的很難得。

眾所皆知，素還真是布袋戲一哥，是正義與智慧之化身，以正面鼓勵所有警察都能全心全力在治安、交通、婦幼等各項工作上努力，保護所有雲林縣民安全，尤其設置在縣警局入口意象，也顯現出雲林的文化藝術普遍，除了緩和嚴肅氣氛也讓警員們有素還真般的精神。

▲雲林縣張麗善表示，近年來雲林縣警局歷屆局長的領導下無論治安或交通甚至暴力、詐騙、毒品防制不遺餘力，率領警員除暴安良讓鄉親過平安的日子。（圖／記者蔡佩旻攝）

霹靂布袋戲黃文強董事長表示，素還真能夠成為雲林縣的警察意象代表人物是相當與有榮焉，其本身在劇中代表即是正義與智慧，可以與雲林警察一同打擊犯罪、維護百姓安和樂利是非常好的工作，我非常期待也非常支持素還參與這個活動，成員雲警的一份子，也感謝大家的支持。

雲林縣警局李謀旺表示，這次入口意象的亮點素還真公仔的製作，警察機關一般都是比較剛直、剛硬的形象，現在能夠改變一點形象，能夠接地氣、親民，所以經過團隊思索認為能夠建構一個素還真的公仔，是最符合「霹靂雲警」在地的形象，並於今天揭彩，爾後，我們會針對員警在除暴安良表現優良同仁會頒發素還真的公仔，以加強勉勵其在公務上的付出。

▲霹靂布袋戲黃文強董事長表示，素還真在劇中代表即是正義與智慧，對於可以與雲林警察一同打擊犯罪非常支持。。（圖／記者蔡佩旻攝）

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