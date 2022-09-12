男子喪母情緒不穩行為脫序　台西警獲報逮回送辦並聲押

▲郭男因母親逝世導致情緒不穩，因而發生毀損等脫序行為，警方蒐集相關事證後申請拘票，迅速將其拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉一名郭姓男子因母親過世導致情緒不穩，多次前往一名丁姓被害人家門外叫囂、恐嚇，被害人不堪其擾前往派出所報案請求警方協助。警方獲報後經多方查證郭男違法行為確實，申請拘票後於昨（11）日拘提到案，移送雲林地檢署偵辦，並建請羈押。

台西鄉丁姓被害人與郭嫌（42歲）有債務糾紛，郭嫌分別於8月中、9月8日前往丁男住家外大聲叫囂、出言恐嚇並有毀損情事，丁男在不堪其擾下報警。經警方調查，郭男因母親逝世導致情緒不穩，因而發生毀損等脫序行為，警員由多方蒐集相關事證後，向雲林地檢署申請拘票。

警方於11日將郭男拘提到案，移送雲林地檢署偵辦，檢察官依認為有反覆實行同一犯罪之虞聲請羈押。台西警分局長黃念生表示，警方會持續關注郭男後續動態，也會利用各項機會開導進行約制，提醒他要做好個人情緒控管，勿再有危害鄉親的脫序行為，還給民眾安全的生活空間。

警方亦呼籲民眾，如有個人債務問題應循正常管道解決，勿使用暴力或恐嚇等不法行為，以免觸法。

▲郭男因母親逝世導致情緒不穩，因而發生毀損等脫序行為，警方蒐集相關事證後申請拘票，迅速將其拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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