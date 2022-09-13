台灣仙肉植物巡迴展　週末斗六南聖宮登場

▲雲林斗六市南聖宮於9月17、18日兩天舉辦「慢植生活植物市集」讓鄉親紓解疫情悶心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情肆虐以來生活習慣的改變及防疫緊張的心情令人莫名壓力，有鑑於此，雲林斗六市南聖宮於9月17、18日兩天舉辦「慢植生活植物市集」讓鄉親紓解疫情悶心情，市集將展出各形各色多肉植物，豐富又療癒的內容，讓喜愛植物的大小朋友觀察探討不同的生命型態，一起療癒身心靈。

▲雲林斗六市南聖宮廣場佔地遼闊，辦理多肉植物市集供民眾為生活增添樂意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六南聖宮主委游鳯珠表示，國內防疫政策朝向共存前進，南聖宮與多肉植物達人合作，舉辦多肉植物市集，提供民眾在後疫情時代療癒的機會，市集除了有現在最夯、最受歡迎的品種植物外，還有組合盆栽技巧，照顧技巧、周邊小幫手小工具等，不僅細細觀賞品嘗多肉植物的美，還能為生活增加樂意。

▲雲林斗六市南聖宮於9月17、18日兩天舉辦「慢植生活植物市集」讓鄉親紓解疫情悶心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

南聖宮宮主吳秋忠表示，這次參加多肉市集都是多肉植物的達人，多數都是先利用閒暇時間種植多肉植物，結果玩出心得，希望與民眾分享生活中照顧多肉植物樂趣，每個攤位都有與眾不同的特色，歡迎大家看看大自然，讓心情獲得紓壓。

台灣仙肉植物巡迴展售會表示，這場市集邀請北中南70多家優質廠商一起參與，集結最近熱夯的觀葉植物與各種景天、百合、龍舌蘭、仙人掌、塊根、蕨類、空氣鳳梨、園藝用品及介質、塑膠及陶瓷盆器，同時也有多項貼心的優惠活動與贈品，歡迎大家一起來逛市集，享受療癒好時光。

▲雲林斗六市南聖宮於9月17、18日兩天舉辦「慢植生活植物市集」讓鄉親紓解疫情悶心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市南聖宮於9月17、18日兩天舉辦「慢植生活植物市集」讓鄉親紓解疫情悶心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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