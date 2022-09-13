力挺18歲公民權！國民黨「青年戰隊」出列　催965萬同意票

▲國民黨「青年挺18」戰隊成立記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫與革實院院長林奕華今（13）日上午帶領8位將到各縣市宣傳18歲公民權的「青年隊長」，召開記者會。朱立倫指出，青年公民權是國民黨長期以來的主張，年底複決國民黨全力支持，透過青年宣講，讓年輕人告訴大家，我們支持18歲公民權，讓青年戰隊成為重要的力量。

「18歲公民權」修憲複決案與將1126九合一選舉合併舉行，國民黨革實院即日起，並將啟動「青年挺18戰隊」大串聯宣講，盼催出965萬張同意票。國民黨將台灣分成8個區塊，分設8位青年隊長，未來將進入各縣市帶領青年人進行街講，宣導18歲公民權，爭取社會認同。

宣講採取全台KMT青年陸戰、空戰串聯，林奕華說明，陸戰部分隊長來自各地，所屬責任區有著地緣上或求學上的關連，平常關心公共議題的他們，自發性號召各縣市青年上街宣講，即日啟動深入全台縣市，將在年輕人最喜歡去的地標、各地車站、高中校門外等地巡迴。

空戰部分則分為圖文、影音行銷，林奕華進一步指出，各隊長也將擬邀縣市長或縣市議員候選人一同響應；在影音行銷方面，將收集全台各縣市街講精彩畫面，並製作宣傳影片盼催出同意票。

「青年挺18戰隊」由青年團執行長、蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘擔任總隊長，邀集青年團及發言世代團隊連線，一起挺18歲公民權。

