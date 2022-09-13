北市中醫師公會榮譽理事長4點聲明　要衛福部解除公費清冠一號限制

▲林展弘13日出席國民黨團召開的「獨厚高端、放生清冠 蔡政府罔顧人命 輕蔑中醫」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部8日公告清冠一號公費對象限縮「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯會反彈後，又修正放寬條件。針對清冠一號標準，台北市中醫師公會名譽理事長林展弘13日發布4點聲明，指出清冠一號配方由抗病毒與免疫調節中藥組成，今年5月疫情擴散以來，經過臨床中醫師大量臨床驗證療效顯著，因此不應在疫情仍處在高峰期間限縮清冠一號的適用對象，應全面解除對於公費清冠一號的限制。

林展弘13日上午出席國民黨立法院黨團召開的「獨厚高端、放生清冠 蔡政府罔顧人命 輕蔑中醫」記者會，就衛福部限縮清冠一號使用權限，依中醫師的立場發表4點聲明：第一、請全面解除對於公費清冠一號的限制，讓每個民眾都能無負擔地獲得優良中藥的幫助。

第二、請公平讓中醫師也能有判讀快篩陽性確診的權限，不能讓中醫師受委屈。第三、衛福政策除需使得人民維持健康外，亦須考量便利、廉價與治療效果。

第四、新冠疫情延燒近3年，清冠一號協助全球抗疫有成，大幅度降低政府抗疫支出的負擔。清冠一號配方由抗病毒與免疫調節中藥組成，用於高風險人員的預防、無症狀感染者、輕症患者的治療，且配方對人體細胞沒有毒性，療效經國家醫藥研究所研究證明。今年五月疫情擴散以來，經過臨床中醫師大量臨床驗證療效顯著，因此不應在疫情仍處在高峰期間限縮清冠一號的適用對象。