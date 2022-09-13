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選戰倒數74天！最新民調仍大幅落後陳其邁45%　柯志恩說話了

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（13）日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，針對高雄市長選戰的後續規劃，向市民及外界說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩今日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，說明高雄市長選戰的後續規劃。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長PK！近日又有媒體公布陳其邁與柯志恩最新9月民調，陳其邁以支持度58.5%大勝柯志恩的13.5%。對此，柯志恩今（13）日受訪表示，每次的民調數字都帶著平常心去看待，自己陣營也有做民調，但跟網媒公布的民調數值有差距，會參考按照自己腳步邁進。

根據《上報》公布的9月高雄市長選舉民調，陳其邁支持度58.5%，大幅領先柯志恩的13.5%，其中，在過去被視為藍營鐵票區的左楠區，陳其邁施政滿意度也高達72.4%。

柯志恩今天回應這份民調表示，每次民調，她通常都是帶著平常心去看待，做一份民調要10幾萬，自己的陣營也有做自己的民調，但網媒的數值跟自己的數值有個差距，強調所有民調都是參考值。

柯志恩說，數字是有點冰冷，她自己每次跑不同區時，都會實際感受到熱情，而她現在能夠做的，就是把自己的理念跟願景告訴所有人，對於民調就是參考，選戰會按照自己的腳步邁進。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（13）日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，針對高雄市長選戰的後續規劃，向市民及外界說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲選戰只剩74天，柯志恩說，過去這段時間有許多支持與認同她的高雄鄉親朋友，熱情的給予她加油與鼓勵，這些鼓舞都是推動她持續前進的動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，她表示，目前選戰只剩74天，過去這段時間有許多支持與認同她的高雄鄉親朋友，熱情的給予她加油與鼓勵，這些鼓舞都是推動她持續前進的動力。

柯志恩強調，為了不愧對這些支持她的朋友與高雄市民，她未來會每週透過記者會或直播節目【Meta高雄】的方式來公佈政見，每次政見公佈也會邀請相關學者或是關心此類議題的議員共同參與，希望透過正面政策討論，讓高雄市民知道柯志恩絕對可以帶領高雄走向更好未來，讓高雄成為無限之城。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（13）日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，針對高雄市長選戰的後續規劃，向市民及外界說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲整體主視覺設計，在於傳達柯志恩以恩情、家、心等元素，來作為競選主軸，希望透過家的力量，讓高雄更好。（圖／記者賴文萱翻攝）

再者，柯志恩也提到未來也會更積極的經營積極經營社群平台，與更多中間、年輕族群進行對話。從Facebook、IG、YT，到LINE@與LINE社群，五大社群齊頭並進，讓高雄市未來的政策、願景和看法，可以透過這些多元的社群平台發散出去，爭取更多人認同。

柯志恩最後說到，月底（30日）的時候會舉行一場比較大型的宣講活動，屆時歡迎高雄好朋友，一起來聽聽柯志恩的理念與想法。同時，未來也會和各地夥伴攜手合作，陸續在各區街邊、廟口、巷弄進行中小型宣講。

柯志恩競選總部總幹事吳怡玎則針對官方網站具體說明，她說柯志恩官方網站網址是「k100.tw」，除了期許這次高雄市長選戰一百分外，更主要K也代表高雄，呼應「選擇柯志恩，高雄一百分」主張。網站當中具備四大重點，包括政見論述、志工招募、小額捐款及社群連結。當中最重要的政見部分，又以五大主軸：產業加值、翻轉低薪、健康樂活、教育增質、高雄好居來串連整體面向。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（13）日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，針對高雄市長選戰的後續規劃，向市民及外界說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩9/30將舉行一場比較大型的宣講活動，屆時歡迎高雄好朋友，一起來聽聽她的理念與想法。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩競選總部發言人李明璇則詳細解說柯志恩本次競選的主視覺，這次主視覺是以【恩】作為主體，之所以選擇【恩】做為主視覺，不只是候選人的名字，更象徵南部人重恩義、有人情味的一面。另外，恩的上半部，以房屋作為設計概念，符合這次競選另一個主軸『家』。頂端粉紅色象徵女力頂天立地。

恩中的K，是高雄的K、也是柯(Kao)志恩的K；而K的燕尾設計，同時表達燕子重家庭，以及飛燕歸巢，南部人返鄉為家鄉打拚的意境。恩的下半部，則是心，象徵一個家，是由心意來撐起、來搭建。整體主視覺設計，在於傳達柯志恩以恩情、家、心等元素，來作為競選主軸，希望透過家的力量，讓高雄更好。

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