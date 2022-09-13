雙北中醫師公會理事長缺席記者會　國民黨團：因為民進黨強力阻擋

▲國民黨團「獨厚高端、放生清冠 蔡政府罔顧人命 輕蔑中醫」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團13日上午召開「獨厚高端、放生清冠 蔡政府罔顧人命 輕蔑中醫」記者會，黨團總召曾銘宗指出，台北市跟新北市的中醫師公會理事長等原答應出席，但是卻遭民進黨全力阻擋。不過，民進黨立法院黨團則反批，無謂指控跟說法，不應遇到選舉，很多事情就無限上綱、亂說話。

國民黨團記者會採通上，寫明邀請台北市中醫師公會名譽理事長林展弘、台北市中醫師公會理事長林源泉、新北市中醫師公會理事長詹益能、新北市中醫師公會常務理事陳建輝出席上述記者會。但曾銘宗在記者會上表示，林源泉、詹益能、陳建輝原答應出席今天記者會，但採訪通知發出去之後，「民進黨強力阻擋他們參加今天的記者會」。

曾銘宗說，他要問問蔡政府，為什麼不敢聽聽中醫藥界的聲音，在這裡譴責蔡政府無理、傲慢、非常可惡。

對於國民黨團的指控，民進黨立委郭國文表示，民進黨怎麼可能進行這樣的阻擋，主辦單位應該是事先溝通不足，或者是對政策主張或新聞主題沒有達成共識的情況下，硬是把一些人員名單強制擺入，導致其他人會不受尊重，而沒有出席。

民進黨立委林楚茵則說，台灣是一個自由民主國家，如果中國國民黨冠上中國兩字，就認為台灣跟中國一樣，認為一個政黨可以阻止個人人身自由，甚至參加記者會都不行，那麼國民黨威權思想的遺毒還留在腦子裡面。

林楚茵批評，對於這種無謂指控跟說法，國民黨不應該隨政治操作起舞，遇到要選舉，很多事情就無限上綱、亂說話。

▼民進黨團13日回應時事記者會。（圖／記者陳煥丞攝）