　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中小編盜滷肉飯圖　國民黨團：作為參選人要負責任

▲陳時中遭控盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲陳時中被控盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中的臉書粉專12日晚間貼出一張吃滷肉飯照，但卻被網友爆料有2張照片盜用部落客的圖片，而粉專小編發聲明道歉，坦言誤用照片，並表示已向長官自請處分。對此，國民黨立法院黨團書記長李德維表示，不只是小編應該道歉，陳時中擔任主帥，也應該出來道歉。

針對陳時中臉書粉專盜用部落客圖片爭議，李德維13日在國民黨團記者會後表示，陳時中參選台北市長的團隊是急就章組成的，連一個部落客照片都盜用，相信陳的團隊螺絲鬆了，團隊內控應該好好加強，否則台北市民是沒有辦法把台北市交給他。

李德維說，陳時中作為一個參選人，真的要負責任，他跟團隊不應該用輕率態度，假如只想收割別人成果，大家是無法接受，畢竟必須尊重部落客版主或每一個人的智慧財產權。李表示，不只是小編應該道歉，陳時中擔任主帥，應該出來道歉。

媒體詢問，陳時中盜圖事件，有人說陳可能沒事，因為他自子兒子跟司法院長女兒都在競選團隊裡。李德維回應，這次盜圖事件可小可大，這要看主事者態度，要是陳時中團隊認為小編道歉就結束而漠視，就是大錯特錯。

李德維也說，更不可能因為司法院長的小孩或自己小孩在團隊裡面，就會大事變小，小事變無，因為台北市民現在看的是陳時中跟團隊的態度；假如陳跟在擔任衛福部長時的態度一樣傲慢、想要四兩撥千金，小事就會變大事。

面對盜圖，陳時中13日上午接受媒體聯訪表示，「很抱歉，我想這樣的誤植確實是我們的不對」，並指已經向該名部落客表達歉意。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
台大名醫800萬買論文拚升等　前副院長郭明良涉收賄遭起訴
陪試駕BMW M3喪命！車行老闆是帥氣陽光男　合夥麻吉悲慟哀
快訊／颱風雨彈狂炸！　新竹縣秀巒國小「即起停課」
梅花最新警戒區出爐！熱低估今成颱「南瑪都」　北轉角度是關鍵
精準預言女王9／8駕崩！　他預測「查爾斯三世駕崩時間」
升級iOS 16使用3小時心得！　他嘆「耗電變快」揭3變化
獨家／永和分屍案傳靈異！　開天眼攝影師現聲還原
29歲男BMW高速自撞2死！新婚想買二手車代步　打零工維生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

BNT疫苗採購始末　鴻海、台積電、慈濟申請過程一次看

蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

網傳投票可錄影、票箱不透明會作票　中選會駁斥

黃珊珊曝當選後要做的3件事　重要事非常多「每天都想不完」

「小心反彈在選票上」　國民黨團批周玉蔻：不要隨便抹紅慈濟

國民黨控「擋疫苗」以疫謀亂？　民進黨團再端「抗中保台」

天才貓「20秒」輕鬆解開上鎖窗　網看傻：居家防護超重要

力挺18歲公民權！國民黨「青年戰隊」出列　催965萬同意票

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

許老三又偷玩媽媽手機「洩她張嘴睡照」　小S還遭光腳踩頭..氣喊：壞掉了！

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

BNT疫苗採購始末　鴻海、台積電、慈濟申請過程一次看

蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

網傳投票可錄影、票箱不透明會作票　中選會駁斥

黃珊珊曝當選後要做的3件事　重要事非常多「每天都想不完」

「小心反彈在選票上」　國民黨團批周玉蔻：不要隨便抹紅慈濟

國民黨控「擋疫苗」以疫謀亂？　民進黨團再端「抗中保台」

天才貓「20秒」輕鬆解開上鎖窗　網看傻：居家防護超重要

力挺18歲公民權！國民黨「青年戰隊」出列　催965萬同意票

招牌紅茶+卡士達鮮奶油太罪惡！　最新「立頓奶茶泡芙」9月限定吃

男被眼鏡蛇咬傷　他暴怒用牙「把蛇活活咬死」屍體掛脖子上遊街

雷皓明／【禾馨詐保】生小孩順便賺保險理賠？

補習班女職員每天裝水回家喝　老闆告她竊盜求償2.5萬被打臉

日圓狂貶挑戰145大關　學者：美日政府各有盤算

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

勿淪他人打手　不做酸民勇敢做自己！

台大名醫800萬買論文拚升等　前副院長郭明良涉收賄遭起訴求重刑

林俊易等3球員被漏報波蘭挑戰賽　羽協2點回應：加強和球團溝通

蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

政治熱門新聞

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

慈濟曝「買BNT內幕」　打臉陳時中

陳時中再爆盜圖！　他嚴重懷疑「團隊有內鬼」

打臉周玉蔻　陳時中：我當然也會稱證嚴為上人

快訊／小編出包盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

獨／雲林縣長張麗善女兒今日出閣

怒轟民進黨向慈濟開戰　她：為了選舉和5百萬人對幹？

慈濟疫苗傷到陳時中　周玉蔻開轟證嚴法師：為什麼要尊稱她上人？

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

賴品妤、黃捷COS「間諜家家酒」　吸3.2萬網友按讚

陳時中因滷肉飯被罵翻　放眼政壇「亞洲盜圖王」是他

「9千萬」級台北城博會人潮僅10萬　她嘆：柯市長這是何苦？

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到

幕後／藍白控「擋疫苗」夾擊陳時中　知情人士曝聲量弱勢

更多熱門

相關新聞

最新民調大幅落後陳其邁45%　柯志恩說話了

最新民調大幅落後陳其邁45%　柯志恩說話了

高雄市長PK！近日又有媒體公布陳其邁與柯志恩最新9月民調，陳其邁以支持度58.5%大勝柯志恩的13.5%。對此，柯志恩今（13）日受訪表示，每次的民調數字都帶著平常心去看待，自己陣營也有做民調，但跟網媒公布的民調數值有差距，會參考按照自己腳步邁進。

陳時中吃滷肉飯卻盜圖　蔣萬安酸：應該享受怎麼還造假？

陳時中吃滷肉飯卻盜圖　蔣萬安酸：應該享受怎麼還造假？

吳沛憶詫異陳時中團隊盜圖　「真心不懂為何去拿別人照片」

吳沛憶詫異陳時中團隊盜圖　「真心不懂為何去拿別人照片」

陳時中發美食照驚爆盜圖　競辦還原過程：下架並道歉

陳時中發美食照驚爆盜圖　競辦還原過程：下架並道歉

快訊／第1張訂單市府買單！　蔣萬安拋「新創三力政策」

快訊／第1張訂單市府買單！　蔣萬安拋「新創三力政策」

關鍵字：

陳時中國民黨小編盜圖2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

房東最愛「房客職業」竟是它！

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

反骨酷炫串通泰國店員「抓女友到柬埔寨」

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面