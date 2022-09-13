陳時中小編盜滷肉飯圖　國民黨團：作為參選人要負責任

▲陳時中被控盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中的臉書粉專12日晚間貼出一張吃滷肉飯照，但卻被網友爆料有2張照片盜用部落客的圖片，而粉專小編發聲明道歉，坦言誤用照片，並表示已向長官自請處分。對此，國民黨立法院黨團書記長李德維表示，不只是小編應該道歉，陳時中擔任主帥，也應該出來道歉。

針對陳時中臉書粉專盜用部落客圖片爭議，李德維13日在國民黨團記者會後表示，陳時中參選台北市長的團隊是急就章組成的，連一個部落客照片都盜用，相信陳的團隊螺絲鬆了，團隊內控應該好好加強，否則台北市民是沒有辦法把台北市交給他。

李德維說，陳時中作為一個參選人，真的要負責任，他跟團隊不應該用輕率態度，假如只想收割別人成果，大家是無法接受，畢竟必須尊重部落客版主或每一個人的智慧財產權。李表示，不只是小編應該道歉，陳時中擔任主帥，應該出來道歉。

媒體詢問，陳時中盜圖事件，有人說陳可能沒事，因為他自子兒子跟司法院長女兒都在競選團隊裡。李德維回應，這次盜圖事件可小可大，這要看主事者態度，要是陳時中團隊認為小編道歉就結束而漠視，就是大錯特錯。

李德維也說，更不可能因為司法院長的小孩或自己小孩在團隊裡面，就會大事變小，小事變無，因為台北市民現在看的是陳時中跟團隊的態度；假如陳跟在擔任衛福部長時的態度一樣傲慢、想要四兩撥千金，小事就會變大事。

面對盜圖，陳時中13日上午接受媒體聯訪表示，「很抱歉，我想這樣的誤植確實是我們的不對」，並指已經向該名部落客表達歉意。