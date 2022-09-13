陳時中支持者出征了！「被盜圖私訊一下就好」　她看完怒轟海賊團

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包中兩張照片跟部落客雷同，儘管小編隔天一早緊急發文道歉，仍難平爭議，還有支持者到遭到盜圖的「小可愛阿貴」臉書留言，「就算不小心混到你的圖，私下提醒下架就好，在那邊留言嘲諷故意鬧上新聞，試圖影響大選選情，有夠噁心」，讓國民黨台北市議員徐巧芯傻眼怒轟，「這個團隊是時中海賊團嗎？」

網友13日一早在臉書「爆料公社公開版」發文「保證今日新聞頭條，盜圖仔陳時中出來面對」，同時附上多張照片。其中可以看到，陳時中在12日晚間發的滷肉飯文章中，與部落客文章照片相同。

徐巧芯表示，陳時中今日最新人設是網路海盜。前幾天才有一個叫做陳時中的，以及他的團隊，沒有證據就抹黑我偷窺、盜竊，結果指控別人不成，自己臉書先盜圖，「原來真正的怪盜是陳時中，連吃飯的圖也不自己拍，要偷部落客的成果」。

徐巧芯也PO出截圖，發現有陳時中支持者跑到「小可愛阿貴」臉書狠嗆，「就算不小心混到你的圖，私下提醒下架就好，在那邊留言嘲諷故意鬧上新聞，試圖影響大選選情，有夠噁心」。徐巧芯嘲諷，「出征了，果然時中粉認為是部落客的錯！這個團隊是時中海賊團嗎？」

▲陳時中支持者留言。（圖／翻攝臉書）

面對爭議，陳時中團隊在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

陳時中13日上午接受媒體聯訪則表示，「很抱歉，我想這樣的誤植確實是我們的不對」，並指已經向該名部落客表達歉意；競選團隊發言人林楚茵也還原過程指，是沒去現場的小編在核對美食照片時，發生誤植，已下架該張照片。