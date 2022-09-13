蔣萬安獨家獻映韓劇超夯手勢　演繹影帝台式告白「我愛你欸」

記者李芸樺／台北報導

台北市長參選人蔣萬安駕到ETtdoay《欣儀最政點》節目！！接受主持人王欣儀訪問，無法接受被說不接地氣，他說到市場握民眾的手，都收到「你和電視上不一樣」的回饋，感受到他的熱情。蔣萬安也在節目中獨家示範韓劇超夯董格拉米打招呼手勢，並演繹影帝邱澤台式示愛「我愛你欸」，還跳妖怪舞幽默自爆是Dancing King，可說是丟下偶包豁出去了。

蔣萬安在《欣儀最政點》提到，他是科技新創律師，非一般訴訟律師，主要是要幫民眾排除法規障礙，他批評有行政資歷的對手們包袱太重，「自限既有法規和框架」無法進步，在美國是法律沒說不能做的都能做，但在台灣卻是相反，法律沒說可做的都不能做，他自信有國際觀領導城市突破。

看陳時中團隊近期因馬桶偷窺廣告及小編盜圖疑雲出包頻頻，他批評陳時中沒主見，建議他不能全然像是傀儡任人擺布，也點評黃珊珊邀沈慧虹任北副市長綠白合的羅生門，選舉只是一時，不必急著切割夥伴，且誠信非常重要「政治人物誠實為上策」。

王欣儀提到她在議會質詢北市長柯文哲時，柯可以回答做最差政策是大巨蛋和敬老金，卻想不出最成功的政績，蔣萬安市對此點出台北市政停滯，並提到8年來台北移出20萬人口「北漂變脫北」，且六成是壯年夫妻帶著孩子出走，所以他重磅提出生育獎勵金加碼2萬變4萬等配套，希望至少止跌人才流失。

▲蔣萬安詮釋韓劇《非常律師禹英禑》女主角特有的打招呼手勢。（圖／欣儀最政點）

針對內湖民眾最關心的交通，蔣萬安反駁民生汐止線非柯文哲指的盲腸線，承諾上任2年內動工。至於被批評太溫和不夠硬，蔣萬安引亞馬遜公司創辦人貝佐斯名言詮釋人生哲學，「聰明是天賦但善良是選擇」，指他作風是就事論事，不會為謾罵而謾罵，魄力展現在堅持做對的事，該他表達立場的時候他就會堅定表達。

因應街訪民眾天馬行空許願，要蔣萬安秀腹肌抹油、穿女僕裝跳可愛舞，王欣儀邀請蔣萬安在節目上解放，肌肉抹油、跳舞，用時下熱門董格拉米打招呼，向太太撒嬌、模仿影帝邱澤台式示愛，蔣萬安都來者不拒，他還幽默自爆自己學生時代是Dancing King「我覺得我跳得很好，只是太太一直吐槽我不協調。」。

蔣萬安也帶來學生時代的珍貴照片和觀眾分享，他和太太自從就讀政大外交系時就交往，因參加校慶啦啦隊結緣，愛她的好個性，他秀出和太太的啦啦隊服合照，王欣儀讚蔣夫人有一雙長腿，難怪蔣萬安就被「啦」走了。

▲蔣萬安接受《欣儀最政點》節目訪問，帶來和太太珍貴的大學時代照片，透露在政大女宿慶生。（圖／欣儀最政點）

蔣萬安並秀另一張他抱著蛋糕和太太的照片，還偷偷爆料這張照片的重點是「政大女宿」，當年他登記進女宿「修電腦」，太太偷偷準備蛋糕為他慶生給他驚喜。他並分享兩人後來因先後出國留學遠距戀愛，一度面臨分手，幸好是學長江啟臣神救援。

蔣萬安也大秀跟太太學宜蘭腔台語的成果，談到彆腳時期，聽不懂阿嬤跟「阿嬤滾」的分別，一直以為阿嬤的什麼東西，後來才知道是脖子的意思；也曾經因發音不標準，把小孩說成印章。王欣儀則邀請蔣萬安用《當男人戀愛時》影帝邱澤的金句「我愛你欸」，向太太示愛。

蔣萬安最後接受快問快答題目考驗，被問到昔日佔領立院主席台「萬安緊抱」場景，如果再來一次他要選擇被陳玉珍抱還是陳時中，他哈哈大笑了幾聲說：「被陳玉珍抱還不錯」。至於對他而言，是褲子破洞被女主播發現比較糗，還是在眾人面前跌倒比較糗，他說是前者，因為事實上他常常跌到。