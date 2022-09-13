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BNT疫苗掀藍綠白攻防　他揭黃珊珊再做1事：萬安警報要響了

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，當時政商界多人力勸打消念頭，指採購疫苗是政府權限「最好別想」，此番話一出不只讓外界質疑政府「擋疫苗」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊更批評，「如果一個政府只是謀財就算了，但害到人命這是不可原諒」，使疫苗採購議題再度躍上北市選戰舞台。台灣師範大學政研所教授范世平12日提醒，若黃珊珊再持續打下去，與蔣萬安的差距將會縮小至5%以內，屆時「萬安警報就要響啦」。

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，國民黨立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、台北市前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。而慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，當時政商界多人力勸打消念頭，指採購疫苗是政府權限「最好別想」，使疫苗採購議題再度成為北市選戰藍綠白攻防焦點。

針對顏博文說法，無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前說，政府謀財就好，不過不進疫苗，這就是害命，「如果一個政府只是謀財就算了，但害到人命這是不可原諒」，引發陳時中反批，「這就過分了，他自己檢討吧！」。

范世平在《新聞面對面》指出，黃珊珊指責陳時中「謀財害命」，目的在於挖藍營支持者的票，蔣萬安反應則不太引人注目，故過去幾天媒體對黃珊珊關注度，遠比蔣萬安來得高。如果黃珊珊再持續打下去，與蔣萬安的差距將會縮小至5%以內，屆時「萬安警報就要響啦」。

不過，范世平認為，此次北市選戰將回歸基本盤對決，攻打疫苗採購疫苗只會影響到黃珊珊與蔣萬安自身選情，並使陳時中支持者產生危機感，加強他們投票意願。

范世平以歷年北市選舉結果分析，台北市民對民進黨仇恨值本來就比較高，但除了2002年時任民進黨台北市長候選人李應元拿到35%支持度，民進黨在台北市基本盤都有40%左右，故面對疫苗議題，陳時中的作法是固守基本盤，蔣萬安則要擔憂是否會被黃珊珊超越，避免成為被選民棄保的對象。

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