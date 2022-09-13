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黃珊珊成立虛擬競總　拋智慧城市政見！將創「自願實名制」平台

▲台北市長候選人黃珊珊出席政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人黃珊珊、企業家翟本喬。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數74天，首都台北市長選戰激烈，各政黨參選人紛紛提出政見。無黨籍台北市長參選人黃珊珊13日拋政策，主題為「智慧城市」，除了先公佈虛擬競選總部外，還邀請各政黨參選人也可登錄資料供選民參考，另外再提要成立「自願實名制」的網路平台。

黃珊珊13日上午召開第3場政策記者會，主題鎖定在「智慧城市」相關政策。黃珊珊表示，政府角色是建立公正、方便的平台提供民間參與，並利用新科技新技術，例如元宇宙來貼近市民需求，以便進一步參與政策的制定和施行，未來的市政府將會持續落實公開透明的核心理念，深化公民參與的機制來達到智慧政府的進化與願景。

黃珊珊也公開以元宇宙概念呈現出的「黃珊珊虛擬競選總部」，在黃珊珊虛擬競選總部裡頭，可用第一人稱視角自由移動，觀看各項關心的政見及市政願景藍圖，也可以查看重大討論的議題，甚至在虛擬總部中，還設有一個「數位首都候選人專區」，台北市各區的參選人都可自行登錄其參選資料供選民參考。

▲台北市長候選人黃珊珊出席政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

而現場也邀請前台北市政府市政顧問翟本喬，一同談及台北市「智慧城市」願景。翟本喬表示，發展智慧城市應著重在「擴大公民參與，加強互動平台」、「著重行政流程改進、減少市民麻煩」以及「以公民提案充實局處案源」等三面向，讓智慧城市與市民更貼近。

翟本喬提出，虛擬競選總部未來可作為政策對話空間，擴大成政策討論版；外界或許質疑現行已有臉書等社群平台，不過網路討論時最討厭匿名網軍，他們則會建立「自願實名制」，不強迫使用者實名制，但可採取台北通APP登錄，即可實現「我講話我負責」，且擔心有些人不開心即刪文、封鎖，所以要建立「實名制者無法封鎖、刪文」，更能使該篇文章獲得民眾信任。

被問到有關「自願實名制」平台一事，黃珊珊表示，假設該虛擬競選總部成為虛擬市政府，就會將此平台當作成社群；翟本喬補充道，重要的是不要自己從頭做起，可以借用其他社群作為後台，而他們則作為與市民溝通的前台，也會加入新的元素，「這是可以借力使力的，但也不會完全架設在他人平台上。」

▲翟本喬出席黃珊珊政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲翟本喬。（圖／記者林敬旻攝）

媒體追問，鼓勵「自願實名制」有無可能推動到臉書、一般網路社群平台，這是否也會讓民眾聯想到「數位中介法」？黃珊珊回應，這是一個討論公共政策的平台，希望討論公共政策時，讓民眾願意參與，地方政府不會限制言論自由，「要來參加討論得用實名制，就像現在要檢舉的實名制一樣。」

黃珊珊強調，負責任言論是政府該做的事，應該鼓勵大家實名制，只要登錄台北通就可以知道身份，但不會去查個資，只是要確認使用者是否為正常狀態，而非好幾個不同的人，才能夠真正討論到公共政策，「實名制是就公民參與區域做處理，不會特意限制別人言論自由。」

翟本喬說明，很多人擔心實名制的隱私問題，其實這就是中央做電子身分證時的盲點，實名制可以做到兩個不同層次，使用實名制時只會知道是否為本人，但不會知道對方住哪、家中幾人、收入多少等資料，「我們只要知道你這個人，要找你時找得到。」

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