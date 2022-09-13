慈濟曝「買BNT內幕」打臉陳時中！　拆復必泰布條不是台積電

▲民間團體去年強力向政府爭取同意捐贈BNT疫苗給民眾施打，當時證嚴法師為此事請求蔡總統「玉成」，兩人並曾透過視訊商討此事。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／CTWANT

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露，去年與永齡文教基金會等機構聯手捐贈1500萬劑BNT疫苗，當時政商界多人力勸打消念頭，指採購疫苗是政府權限「最好別想」。時任防疫指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中再喊冤「從未阻擋疫苗採購，但國民黨北市長參選人蔣萬安痛批陳時中擋民間買疫苗、後來又攬功到機場接疫苗，民眾不會忘。北市長柯文哲加碼爆料，陳時中為護航高端疫苗擋BNT疫苗，若非慈濟證嚴上人翻臉，BNT疫苗那時候是進不來的。

藥界知情人士透露，綠營內部對BNT疫苗不論或買或捐都風波不斷，相當感冒，還怪是上海復星拿下大中華區代理權的錯。雖然BNT與莫德納都是mRNA信使核糖核酸疫苗，BNT也已成功研發BA.5次世代疫苗，正在美國、日本陸續提出緊急授權EUA申請，但為避免BNT疫苗話題不斷燒下去、拖垮陳時中選情，雖然在野黨不斷要求採購最新的BA.5疫苗，但傳出指揮中心已拍板，大選前就按照陳時中任內決策、採購莫德納BA.1次世代疫苗，至於BNT及莫德納的BA.5次世代疫苗是否要買，將等選後視疫情發展，才會有答案。

亞洲各國採購BNT疫苗都風平浪靜，也按部就班開打，為何只有台灣總是一波多折？藥界人士點出關鍵，因大陸「上海復星」集團早在新冠疫情爆發之初，花大錢投資德國BNT，拿下陸台港澳疫苗代理權。衛福部花了不少時間欲閃過復星向美國輝瑞買不可得，但若向復星買BNT，又得接受「從談判簽約到出貨」所有動作，都被復星掌握「毫無隱蔽空間」，這也是在野黨多次質疑，是否因買BNT踩到「利益」痛腳，讓官員芒刺在背，甚至不惜抹紅BNT是陸製疫苗，不到疫情已瀕臨爆發，民間看不下去自掏腰包捐疫苗，才點頭少量購買。

▲前閣揆林全2020年代表台灣東洋藥品公司宣布有意採購3000萬劑BNT疫苗，但傳出當時衛福部只想採購200萬劑，數量過少而破局，此事後來流於各說各話，也被衛福部列為機密檔案，真相不明。（圖／CTWANT提供，下同）

「買BNT有無貓膩、問林全最清楚」，該人士說，前行政院長林全曾代表台灣東洋藥品公司，向衛福部表達將採購3000萬劑BNT，但衛福部只願少量買單，理由振振有詞「雞蛋不能放在同籃子」，該案後來也傳出因數量太少而破局。反觀衛福部後來採購高端、莫德納，下單量卻都比承諾東洋多很多，林全在破局後有感該案「水深」，只是所有過程如今都成機密，要等多年解密後才能證實誰說真話。

但不只東洋買BNT踢到鐵板，慈濟、永齡等團體自費買BNT疫苗捐給政府也一波多折，直到慈濟、永齡求見蔡總統才峰迴路轉，就更耐人尋味，而且官員事後居然大改口，自詡也付出極大心力、親赴機場接機搶曝光，反觀捐贈團體異常低調，直到慈濟基金會日前掀開捐贈過程一角，指裝載BNT的貨機抵達台灣後，貨櫃上原披著BNT疫苗中文品牌「復必泰」字樣布條，是慈濟派人搶先在貨櫃卸載前緊急拆除，否則政府拒絕放行，立馬上演「官場現形記」。

國民黨台北市議員徐巧芯在臉書表示，該批BNT復必泰疫苗抵達台灣時，曾有人竄上貨機，五分鐘後跑出來，只見從德國起飛時貨櫃上的「復必泰」旗幟就已不見，陳時中當時以防疫指揮官身份表示，布條是台積電「要求政府拆掉」，現在慈濟告訴大家，是慈濟志工主動上機拆除，理由是「不拆政府拒簽收」，明顯與陳時中昔日說詞又兜不攏。

▲去年民間捐贈的首批BNT疫苗貨櫃班機抵台，外界察覺當時有人爬進貨艙，扯掉疫苗貨櫃上的BNT中文品牌「復必泰」布條，後來陳時中聲稱是台積電請求政府派人移除布條，然而慈濟昨天證實此人是志工，原因則是擔心政府拒絕查驗該批疫苗。

修行者不打誑語，慈濟志業有口皆碑，側翼此時想攻擊慈濟頗有難度，陳時中一開始回應『細節他不清楚』更令外界譁然。後來媒體追問他不是曾指台積電拆布條，陳隨即改口『可能是大包裝改小包裝』，讓徐巧芯不禁吐槽，強拆布條與「大包裝改小包裝」有何關係，她無法理解，慈濟捐疫苗不過是去年7月的事，陳時中說法為何又變變變、想扯謊，難道真以為民眾都是金魚腦，只要對綠營不利的往事，就想考驗民眾的記憶力？

國民黨立院黨團書記長李德維指出，衛福部將採購疫苗單價全列為機密，還警告「公開不利後續疫苗採購」，但慈濟基金會卻直接攤開「買500萬劑，花1.75億美金」，每劑單價一換算就清楚，反觀衛福部堅持提供立院疫苗採購調閱小組資料都幾乎塗黑，遭質疑後還反嗆主持會議的藍委蔣萬安「你不是都看過了，是你自己不盡責」，掩蓋疫苗黑箱還理直氣壯。他說，民眾現在只想問，衛福部購買次世代疫苗，有沒有比照慈濟、永齡捐疫苗、在合約中標明「以最新疫苗履約」？若民間都示範了，指揮中心還不做，是非就交民眾判斷。

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