毒犯中秋夜出遊遇路檢躊躇不前　南警盤查緝獲

▲中秋節3天連續假期，總計查獲毒品案3件6人、酒駕10件10人，3場之宮廟遶境勤務及西羅殿之廟會節慶活動，也都圓滿達秩序維護及交通順暢目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節3天連續假期將結束，在這傳統節日期間，許多國人團圓烤肉或相聚出遊，台南市警二分局員警在大家團聚期間，仍堅守岡位守護社會秩序及交通安全，總計查獲毒品案3件6人、酒駕10件10人。

此外，這3天也有3場之宮廟遶境勤務及西羅殿之廟會節慶活動，也都圓滿達秩序維護及交通順暢目標，讓整個中秋假期前來臺南遊玩的民眾快樂出遊、平安返家。

二分局10日晚上9時至11日凌晨1時許，執行取締酒後駕車專案期間，在深夜10時30分許，在民生路與臨安路口規劃口袋型閉鎖路檢勤務，海安所所長何家慶帶班在民生路2段路檢時，發覺1輛自小客車看見警方路檢點時，於路口急踩剎車及躊躇不前，經立即指揮路邊受檢，馬上聞到車內散出濃厚之毒品氣味，經詳予盤檢也在26歲柯姓駕駛身上，起獲第三級毒品愷他命K盤1個、查獲愷他命毒品0.39公克，柯嫌也立即為警方帶回依毒品危害防制條例罪嫌調查送辦，其原先與朋友相約中秋節至河樂廣場之賞月旅遊，也在派出所內接受警方之調查而泡湯。

3天的連續假期，第二分局也全天候採機動式之巡邏攔檢及組合警力之封閉路檢交叉運用，全力嚴打酒後駕車惡行，以維護用路人之安全。3天下來共計取締酒後駕車10件，相關駕駛人均酒測值超過0.25毫克，全數遭依公共危險罪嫌送辦。

第二分局2022年迄今，酒後駕車肇事之交通事故計發生34件，在警方強力取締之下，較去年同期發生之44件大幅減少10件，降幅達29％，警方也宣示本項執法工作將持續進行，民眾切勿心存僥倖酒後駕車。

此外，中西區之廣澤尊王祖廟「西羅殿」這3天也湧入近萬名信眾前來參香，除了各廟宇陣頭登記前來外，也有許多信眾扶老攜幼前往參拜。許多小朋友看見警察於路口執勤也紛紛向員警打招呼致意。這3天第2分局也縝密規劃勤務，動員警力百餘名，在各周邊道路交通引導及維持現場秩序，也在員警之辛勞執勤下，西羅殿之廣澤尊王昇天得道日之節慶及轄內3場次之宮廟遶境勤務，也都圓滿達成秩序平穩、交通順暢、安寧乾淨之優質宮廟文化目標。