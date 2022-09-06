KTV酒客毆打女員工...拽下樓推倒在地！施暴影片瘋傳　南警回應了

▲有網友在網路社群平台PO出一段影片，指台南市永華路2段1家KTV內，發生男子酒醉痛毆女員工情事。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群平台PO出一段影片，指台南市永華路2段1家KTV內，發生男子酒醉痛毆女員工情事，台南市警二分局指出，經查該案發生在4日凌晨，在永華路1家KTV內，1名男性酒客酒後細故與女性櫃檯人員發生糾紛，竟動手毆傷被害人，目前警方已受理被害人提告傷害，將傳訊涉案人到案依法偵辦。

台南市警二分局副分局長張翊雋指出，有關網路所流傳之傷害糾紛案，經二分局調查該糾紛案是發生於9月4日凌晨5時30分許，位在台南市安平區永華路1家KTV內，當時1名男性酒客酒後細故，與女櫃檯人員發生糾紛，竟涉動動手傷害被害人。該名女性櫃檯人員5日驗傷後，同日上午9時許至二分局提出傷害告訴，並由員警依規定受理完畢，後續警方將儘速傳喚該名涉案酒客到案說明，並依涉案情節來依法辦。

據了解，有網友在網路社群平台「社會事新聞影音」PO出一段影片，指台南市永華路2段1家KTV內，發生男子酒醉痛毆女員工情事，影片中男酒客先用手出拳推打女性員工，女性員工持物品回擊，即被男客出拳痛毆倒地，且男客多次動粗，離開時女員工追出，又被他拽下樓、推倒在地，連續施暴的惡行引起民眾熱議。