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中秋假期南警取締酒駕不手軟　一夜連續查獲4名酒駕

▲台南市警五分局連假期間一連規劃4天的夜間取締酒駕勤務，9日一個晚上就取締4件酒後駕車，均依依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局連假期間一連規劃4天的夜間取締酒駕勤務，9日一個晚上就取締4件酒後駕車，均依依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節是國人親朋好友團聚的日子，烤肉餐敘等過節歡聚難免會飲酒助興，市警五分局連假期間一連規劃4天的夜間取締酒駕勤務，9日一個晚上就取締4件酒後駕車，均依依公共危險罪嫌送辦。

市警五分局9日連續查獲4件酒後駕車，分別於0時28分在開元路段，發現機車騎士未戴安全帽，被開元派出所巡邏員警發現攔下，騎士身上散發酒味，並向警方坦承飲酒，酒測值超標。

▲台南市警五分局連假期間一連規劃4天的夜間取締酒駕勤務，9日一個晚上就取締4件酒後駕車，均依依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

凌晨0時49分在文成路與育賢街口，發現機車騎士未依二段式左轉且未戴安全帽，被公園派出所巡邏員警發現攔下，涂男全身散發酒味，酒測值超標。

1時03分北門派出所巡邏員警在公園南路與公園路口發現騎士紅燈右轉，方男身上散發酒味，酒測值超標。晚上9時37分公園路994巷口一名騎士闖紅燈，被實踐派出所巡邏員警發現攔下舉發，於盤查過程中曾嫌渾身散發酒味，酒測值超標。

▲台南市警五分局連假期間一連規劃4天的夜間取締酒駕勤務，9日一個晚上就取締4件酒後駕車，均依依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長洪頂力說，為了確保中秋連續假期治安平穩、交通順利，連續規劃4天的專案勤務防制酒駕，也運用科技掌握交通流量，彈性運用警力疏導交通，以及研擬車禍快速排除SOP，迅速移置事故車輛，確保民眾通行順暢，讓大家能夠過一個平安快樂的中秋假期。

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