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中秋連假首日南警掃毒　取締酒駕及廟會維護警力總動員

▲中秋首日，台南市警二分局掃毒、取締酒駕及廟會維護警力總動員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋首日，台南市警二分局掃毒、取締酒駕及廟會維護警力總動員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節凌晨2時之前，黃姓男子與阮姓男子、沈姓女子等3人至台南市區烤肉及唱歌歡樂後，由黃男駕車載乘阮、沈等人，在中西區府前路與環河街口停等紅燈時，因汽車散發出濃厚毒品氣味，被市警二分局中正派出所所長沈振莘帶班巡邏查覺有異而盤檢查獲毒品。

▲中秋首日，台南市警二分局掃毒、取締酒駕及廟會維護警力總動員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在員警趨前檢查時，發現坐於副駕駛座之阮姓男子疑將可疑物品丟於車內地板，經員警以手電筒照射立即發現1包其丟藏之第三級毒品愷他命、重達2.49公克，經員警將3人帶回實施毒品及尿液檢驗，3人也均呈現陽性反應，全案將阮等3嫌依持有及吸食毒品，以涉嫌毒品危害防制條例調查函送，並將持續溯源追查毒品來源。

▲中秋首日，台南市警二分局掃毒、取締酒駕及廟會維護警力總動員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外， 9日為中秋節連假第一天假期，中西區各名勝古蹟、美食名店均湧入大量遊客，第二分局也全天動員警力及義交來加強國華、海安等景點商圈周邊交通疏導；另廣澤尊王祖廟「西羅殿」，也因為農曆8月22日為廣澤尊王升天得道日，許多分靈廟宇及信眾，也提前利用假日期間前來進香，9日計有10間廟宇、信眾上千人前來參拜。

▲中秋首日，台南市警二分局掃毒、取締酒駕及廟會維護警力總動員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局也於上午7時起，規劃並派員針對西羅殿周邊之民生路、康樂街、民權路、海安路等重要路口，派員實施交通疏導管制，並結合中西區區公所成立聯合稽查小組；另康樂街至廟埕等進出沿線也出動刑事蒐證警力，全力做好秩序維護、交通順暢、安寧乾淨之優質宮廟活動之目標。

▲中秋首日，台南市警二分局掃毒、取締酒駕及廟會維護警力總動員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

連假期間第二分局也特別針對酒後駕車之惡行嚴加取締防制，針對易飲酒處所周邊及易發生酒駕肇事路段加強全天後規劃機動路檢及巡邏稽查工作。9日至10日8時止，共計取締酒後駕車4件，駕駛人均酒測值超過標準值遭以公共危險罪來送辦。警方也呼籲執法工作將持續進行，切勿心存僥倖酒後駕車，以共同維護大家行車安全。

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