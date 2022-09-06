警政署防制酒後駕車工作評核　南警榮獲六都第一名

▲2021年度台南市警察局對於酒駕積極取締防治的績效，深獲內政部警政署肯定，榮獲「防制酒後駕車工作」全國甲組（六都）第一名，台南市長黃偉哲肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



酒後駕車是全民公敵，酒駕相關規定，從過去至今經歷過不斷的修法，警察對於酒後駕車的執法作為，亦不斷地修正及檢討策進，2021年度台南市警察局對於酒駕積極取締防治的績效，深獲內政部警政署肯定，榮獲「防制酒後駕車工作」全國甲組（六都）第一名。



台南市長黃偉哲表示，感謝警察局全體員警對酒駕事故防制的努力，2021年度酒駕防制工作，獲得內政部警政署評核全國甲組（六都）第1名這樣的殊榮，顯示市警局的勤務規劃及執行得到市民朋友們和上級長官的肯定。當酒駕的案件數字上升時，應該要肯定警察人員們的努力稽查及執法，因為每一次酒駕都可能導致公共危險，甚至會造成市民朋友生命、財產很大的傷害，也感謝警察人員們守護全體市民交通安全。





台南市警察局從內部，強化員警酒駕工作執法教育及建立LINE執法諮詢平台，到外部各項酒駕取締、宣導、肇事溯源及跨機關協助衛生局酒癮戒治及交通局公布酒駕累犯照片等工作，並輔以事故斑點圖及執法時、空態樣分析，找出南市酒駕「癥結點」精準執法。



統計台南市2022年1至6月份，取締酒後駕車3314件，與去年同期2757件相較，增加557件；另統計2022年1至6月，酒駕死傷事故390件，較去年同期473件減少83件，減少17.55％，足見警察局對防制酒後駕車工作，不因疫情而偏廢，值得肯定。