黑幫拍「演習片」展示武力！球棒隊虐打內控成員　討債9煞落網

▲台南市警二分局等單位破獲瓦解犯罪組織，查緝9人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局接獲民眾報案，被害人因賭債、金錢糾紛遭人恐嚇，甚至遭受毆打傷害等情事，經數月蒐證於9月2日由台南地檢署指揮第二、一、四、歸仁分局及刑警大隊等單位，兵分多路分別至台中及台南等地執行拘提及搜索，檢肅治平對象周姓犯嫌等9人到案。

二分局指出，經調查該不法組織主嫌為壯大其組合聲勢，除集合組織內成員聚眾鬥毆、尋仇外，更拍攝刀械等武器來展示其武力，主嫌為管理旗下成員，則經常持鋁棒體罰組合內成員。

市警二分局為求瓦解該犯罪集團繼續犯案，在維護民眾安全基礎下，即展開調查蒐集事證及抽絲剝繭比對分析影像，發現本案嫌疑人共計約有10人涉案，即報請台南地檢署指揮偵辦，經過數月的調查，結合3個警察分局及刑警大隊警力，共計查緝9人到案，並查扣主嫌及不法組織成員隨身攜帶在身上之刀械、鋁棒及辣椒水等，成功瓦解這個有行為分擔、犯意聯絡之犯罪集團，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇罪及洗錢防制法等罪嫌，移請台南地檢署偵辦，另本案2名主嫌周嫌及佘嫌因犯罪嫌疑重大由檢察官聲請羈押，由法院裁定羈押禁見。

市警二分局長朱信憲表示，在打擊犯罪零容忍、安全維護為首要之基礎下，即偵破轄區聚眾鬥毆及數名犯罪嫌疑人為金錢糾紛進而恐嚇他人之案件，有效淨化轄區治安狀況，並建構安全居住環境供民眾安心居住和樂家園。