盤點英國女王經典王冠！　這頂鑲「444顆珍珠鑽石」重達2.3公斤

▲英國女王伊莉莎白二世擁有多頂經典王冠。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於8日辭世，享耆壽96歲。身為英國和大英國協的君主，在位超過70年的女王擁有多頂華貴的王冠，其中一頂加冕時所戴的王冠更重達2.3公斤，以下就盤點8頂女王的經典王冠。

聖愛德華王冠（St. Edward's Crown）

製作於1661年的聖愛德華王冠，英國王室最重要的王冠之一，伊莉莎白二世1953年登基時，就是以此王冠加冕。這頂重達2.3公斤的王冠是由以444顆珍珠、鑽石和其他珠寶所裝飾。

▲聖愛德華王冠（St. Edward`s Crown）。（圖／達志影像／美聯社、CFP）



帝國王冠（British Imperial State Crown）

這頂中間鑲著紅寶石的王冠，女王每年在出席議會典禮時會佩戴，目前版本是1937年重新製作的，整個王冠共使用了2868顆鑽石，273顆珍珠，17顆藍寶石，11顆祖母綠和5顆紅寶石。

▲帝國王冠（British Imperial State Crown）。（圖／CFP）



喬治四世王冠（The George IV State Diadem）

這頂王冠是在1821年喬治四世加冕時所製作，由1333顆鑽石及169顆珍珠組成；原先設計給男性戴的王冠，卻深受英國王后、女王喜愛，後來逐漸成為只有執政女王和王后才能戴。伊莉莎白女王就曾戴著它出訪。

▲喬治四世王冠（The George IV State Diadem）。（圖／達志影像／美聯社、CFP）



大不列顛與愛爾蘭女孩王冠（The Girls of Great Britain and Ireland Tiara）

這頂王冠是英鎊紙鈔上女王所戴的王冠，也是伊莉莎白女王最常佩戴的王冠之一，更是伊莉莎白女王祖母瑪麗皇后在1947年送給她的結婚禮物。

▲大不列顛與愛爾蘭女孩王冠（The Girls of Great Britain and Ireland Tiara）。（圖／達志影像／美聯社、CFP）



Vladimir公爵夫人王冠（Grand Duchess Vladimir Tiara）

繼承自瑪麗皇后的這頂王冠是1917年自俄羅斯王室流出，瑪麗皇后在1921年買下後，由英國御用珠寶商Garrard切割15顆祖母綠寶石裝上，可替換成珍珠，也可不加任何墜飾。

▲Vladimir公爵夫人王冠（Grand Duchess Vladimir Tiara）。（圖／達志影像／美聯社、CFP）



瑪麗皇后穗型王冠（Queen Mary’s Fringe Tiara）

瑪麗皇后在1919年將維多利亞女王贈送的項鍊製成這頂王冠，伊莉莎白女王1947年與菲利浦親王結婚時，就是戴著這頂王冠。後來女王1973年將這頂王冠借給女兒安妮公主，讓她在婚禮上使用，而孫女碧翠絲公主結婚時也是戴這頂王冠。

▲瑪麗皇后穗型王冠（Queen Mary’s Fringe Tiara）。（圖／達志影像／美聯社、路透）



紅寶石王冠（The Burmese Ruby Tiara）

這頂王冠上面鑲嵌的96顆紅寶石，是緬甸送給伊麗莎白女王的結婚賀禮，她也時常佩戴表達對該國人民的關懷。據了解，當時人類有機會感染的疾病為96種，而紅寶石在緬甸傳統代表不受病毒侵襲，因此緬甸選擇贈送96顆紅寶石是別具意義的。

▲紅寶石王冠（The Burmese Ruby Tiara）。（圖／達志影像／美聯社）



現代藍寶石王冠（The Modern Sapphire Tiara）

喬治六世在1947年送給女兒伊莉莎白女王的一套藍寶石項鍊和耳環作為結婚禮物，而女王在1963年再購入冠冕鑲上同樣的藍寶石，就成為相當具現代感的藍寶石王冠，她更曾戴著在美國與前總統老布希會面。

▲現代藍寶石王冠（The Modern Sapphire Tiara）。（圖／達志影像／美聯社）

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